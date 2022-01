Data di uscita di Rings of Power, sinossi e altro ancora

Il Signore degli Anelli Amazon Original Series – Immagine della prima serie, per gentile concessione di Amazon Studios

Chi è morto in New Amsterdam Stagione 4, Episodio 13? di Alessandria Ingham

Dopo aver tenuto i fan all’oscuro per mesi, Amazon Prime Video ha finalmente svelato il titolo del suo prossimo film Signore degli Anelli serie. Il titolo dell’attesissima serie è Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere. Anche se potrebbe esserci un nome di gran lunga migliore, è stato utilizzato un nome più commercialmente popolare e non c’è niente di sbagliato in esso.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla serie in arrivo.

Data di uscita de Il Signore degli Anelli: Rings of Power

La serie sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno, il 2 settembre 2022, esclusivamente sul servizio di streaming Amazon Prime Video. Quindi, se vuoi guardare, avrai bisogno di un abbonamento.

Sinossi de Il Signore degli Anelli: Rings of Power

La serie riguarderà la parte inesplorata di Tokien Lot R saga. Lo spettacolo è ambientato durante la seconda età della storia della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit così come il Signore degli Anelli film. Quindi, ovviamente, incontreremo molti nuovi personaggi.

Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere tratterà le storie di:

La forgiatura degli anelli.

L’ascesa del Signore Oscuro Sauron

L’epica storia di Númenor

L’ultima alleanza di elfi e uomini

Teaser Il Signore degli Anelli: Rings of Power

Il teaser della rivelazione del titolo è stato realizzato in un modo molto epico, con effetti sorprendentemente pratici. Nessun filmato dello spettacolo è stato ancora rivelato poiché potrebbe essere troppo presto, ma siamo felici di ottenere ciò che possiamo! Guardalo qui sotto:

Lo spettacolo ha un budget di quasi mezzo miliardo e quindi molto potenziale. Solo dalla rivelazione del titolo possiamo dire che, visivamente, la serie sarà fantastica.

C’è sicuramente molto clamore intorno a questo progetto. I fan possono aspettarsi il primo teaser tra un mese o due. Quella di Peter Jackson Signore degli Anelli trilogia è considerata una delle migliori trilogie di tutti i tempi. Questa serie deve assolutamente mantenere quello standard di qualità.