Data di uscita di OTT e streaming confermati per il sequel di rom-com

In quale data uscirà in tutto il mondo la stagione 2 di Immature e quale piattaforma di streaming OTT presenterà la serie di commedie romantiche indiane di successo?

Giornate scolastiche, oh tornare durante le giornate scolastiche senza preoccupazioni al mondo… A parte i compiti, ‘trovare te stesso’ e mantenere i circoli sociali.

Bene, se vuoi che uno spettacolo ricordi la vita nell’istruzione che offra ancora momenti sinceri e una storia di formazione che ti lascerà sorridere, Immature è la serie che fa per te.

La seconda stagione di Immature è pronta per essere presentata in anteprima mondiale questo fine settimana, ma quando uscirà la serie per lo streaming OTT in India?

La stagione 2 di Immaturo uscirà per lo streaming OTT in tutto il mondo venerdì 26 agosto.

Né Amazon Prime Video India né gli showrunner di Immature hanno confermato un orario di uscita specifico per la stagione 2, anche se in base al rilascio di titoli originali precedenti, i fan possono aspettarsi che la serie sarà resa disponibile dopo le 12:00 IST.

Amazon Prime Video India è disponibile da Rs 179 al mese, Rs 459 trimestrale o Rs 1499 all’anno.

Manish Menghani, Director of Content Licensing di Prime Video, ha dichiarato in un comunicato stampa, tramite Outlook, che “Continuiamo a portare narrazioni riconoscibili e diverse tra i generi per un pubblico di varie fasce d’età”.

“Siamo lieti di collaborare con TVF per portare la seconda stagione dell’ennesima serie di successo, ‘ImMature’. La storia offre una finestra sulla vita quotidiana e le sfide dei giovani, creando un’esperienza divertente, riconoscibile e divertente per il pubblico di tutte le età”. – Manish Menghani, tramite Outlook.

Chi fa parte del cast di Immaturo?

Il cast principale della prima stagione di Immaturo riprenderà i propri ruoli per la prossima seconda stagione, tra cui:

Omkar Kulkarni nel ruolo di Dhruv Sharma

Rashmi Agdekar nel ruolo di Chhavi Upadhya

Chinamay Chandraunshush nel ruolo di Kabir Bhuller

Visshesh Tiwari/ Naman Jain nel ruolo del Maestro Susu

Vikranth Thanikanti come Dio

Kanikka Kapur nel ruolo di Chhaya

“Nella seconda stagione di ImMature abbiamo mantenuto l’umorismo e le difficoltà dei personaggi che sono bloccati tra l’infanzia e l’età adulta, arricchendolo con momenti più divertenti e battute d’arresto impegnative. Dhruv, Chhavi, Kabir e Susu sono un riflesso di ciò che eravamo come studenti e sono sicuro che la serie non solo manterrà il pubblico desideroso di più, ma ti porterà anche lungo il viale della memoria. – Anant Singh, via Sakshi

Come è stata valutata la prima stagione?

La prima stagione di Immature è stata accolta con una risposta favolosa sia dai fan che dalla critica, con un impressionante punteggio di 8,8/10 su IMDB.

“TVF è un vero gioiello nel rendere questo tipo di serie uomo, come “yeh meri family” e ora questo “ImMature”. Era un uomo totalmente riconoscibile, come se stessi rivivendo i miei momenti che ho avuto a scuola. Anche se non tutti hanno la fortuna di avere la ragazza e alcune cose sono troppo drammatiche rispetto alla vita reale. Eppure TVF ha fatto un ottimo lavoro, hanno conquistato i cuori con le loro serie web e l’hanno vinta anche questa volta. Amico, continua con questo buon lavoro. Giù i cappelli.” – Revisione utente, tramite IMDB.

News18 ha dato alla serie un solido punteggio di 3/5, elogiando sia la direzione creativa che The Viral Fever ha preso sia le prestazioni del cast.

“TVF ha imparato l’arte di realizzare programmi ariosi ed eminentemente guardabili. Immaturo è come una formula di spaghetti istantanei: veloce, facile, divertente ma alla fine transitoria. – Scorrere.

IWM Buzz ha descritto lo spettacolo come “uno spettacolo che conquista il cuore”, sottolineando come sia “Una storia decente che ricorda i tuoi ricordi dei giorni pre e post scuola”.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

