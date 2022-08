Data di uscita dell’episodio 7 dell’Arsenal su Amazon Prime Video

La tanto amata docuserie sportiva All or Nothing di Amazon Prime Video è tornata sui nostri schermi, questa volta coprendo gli ex giganti del calcio, l’Arsenal, mentre tentano di risalire la vetta della Premier League.

Tuttavia, invece di pubblicare tutti gli episodi della serie in una volta, Prime Video sta utilizzando un programma di rilascio leggermente diverso, il che ha lasciato i fan in trepidante attesa dell’arrivo della prossima puntata.

Ma quando uscirà esattamente l’episodio 7 di All or Nothing: Arsenal su Prime Video e quanti episodi ci sono in totale?

Tutto o niente: Arsenal | Trailer completo ufficiale BridTV 10932 Tutto o niente: Arsenal | Trailer completo ufficiale https://i.ytimg.com/vi/Ta3CLkX-bzk/hqdefault.jpg 1057671 1057671 centro 13872

Tutto o niente: riassunto degli episodi 4-6 dell’Arsenal

Dopo essere stato presentato in anteprima il 4 agosto, All or Nothing: Arsenal è continuato su Amazon Prime Video con i suoi tre episodi successivi l’11 agosto 2022.

Dopo un inizio di stagione sottosopra, la campagna del club rischia di essere completamente deragliata poiché i problemi fuori campo con Pierre-Emerick Aubameyang lo vedono spogliato della carica di capitano mentre i problemi di Covid mettono alla prova la determinazione dell’intera squadra.

Il resto della squadra, incluso il giovane brasiliano Gabriel Martinelli, deve ora farsi avanti mentre l’Arsenal affronta diverse difficili partite di coppa con una trasferta al Nottingham Forest e una semifinale a doppia gara con il Liverpool in palio, entrambe finite con crepacuore.

Aubameyang alla fine sigilla il trasferimento al Barcellona e una tranquilla finestra di mercato di gennaio in termini di giocatori in arrivo lascia Arteta a sentire la pressione mentre cerca di creare slancio per una spinta tra i primi 4.

Tutto o niente: Arsenal © Amazon Studios

All or Nothing: data di uscita e anteprima dell’episodio 7 dell’Arsenal

L’episodio 7 di All or Nothing: Arsenal uscirà giovedì 18 agosto 2022.

Amazon Prime Video rilascerà anche l’episodio 8 lo stesso giorno.

Il programma di rilascio non dovrebbe sorprendere troppo i fan di All or Nothing poiché anche la serie 2020 sul Tottenham Hotspur è andata in onda settimanalmente.

Episodio 7 di All or Nothing: L’Arsenal promette di essere fondamentale per la stagione dell’Arsenal mentre la stagione entra nelle sue ultime settimane, ma le speranze del club per un piazzamento tra i primi 4 sono deluse da alcuni costosi errori.

Tutto o niente: Arsenal © Amazon Studios

Quanti episodi in totale?

All or Nothing: Arsenal sarà composto da otto episodi in totale.

I fan veterani delle docuserie sportive non dovrebbero essere troppo sorpresi dal conteggio degli episodi poiché le serie su Manchester City e Juventus avevano entrambe lo stesso numero di capitoli.

Tutto o niente: il Tottenham Hotspur è arrivato in nove episodi leggermente più lunghi, tuttavia, anche se quella serie ricca di azione includeva una partenza manageriale e lo scoppio della pandemia di Covid-19.

Dopo che i primi tre episodi sono arrivati ​​​​il 4 agosto, i prossimi tre capitoli andranno in onda l’11 agosto prima che gli ultimi due episodi arrivino il 18 agosto.

Il programma completo di rilascio di All or Nothing: Arsenal è il seguente:

Episodio 1 – Nuovi inizi | 4 agosto

Episodio 2 – Il derby a nord di Londra | 4 agosto

Episodio 3 – Resta in gioco | 4 agosto

Episodio 4 – Rispetto, Impegno, Passione | 11 agosto

Episodio 5 – L’uscita | 11 agosto

Episodio 6 – Super Mik Arteta | 11 agosto

Episodio 7 | 18 agosto

Episodio 8 | 18 agosto

Tutto o niente: Arsenal © Amazon Studios

All or Nothing: Arsenal è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 4 agosto 2022.

In altre notizie, i fan di All Rise devono aspettare la stagione 3, episodio 11 a causa della pausa di metà stagione