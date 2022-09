Data di uscita dell’episodio 3 di The Rings of Power e programma completo

Quando si tratta di narrazione fantasy, c’è un nome che non puoi assolutamente ignorare…

È JRR Tolkien, ovviamente. L’autore inglese ha scritto la trilogia de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, entrambi considerati il ​​meglio che il genere ha da offrire da un gran numero di fan.

Entrambi i romanzi sono stati adattati per lo schermo da Peter Jackson e da The Battle of the Five Armies nel 2014 il pubblico non vedeva l’ora di tornare nella Terra di Mezzo.

Purtroppo, l’attesa è finalmente finita grazie a The Rings of Power.

Gli episodi 1 e 2 sono stati presentati in anteprima giovedì 1 settembre 2022 e gli spettatori non hanno perso tempo a tuffarsi. Dopo una doppia dose, l’attesa si è presto spostata sull’episodio 3 di The Rings of Power.

L’anteprima dell’episodio 3 di The Rings of Power è prevista per venerdì 9 settembre 2022

Sebbene le prime due puntate siano state presentate in anteprima giovedì negli Stati Uniti, gli episodi verranno ora aggiunti alla piattaforma a mezzanotte ET.

Nel Regno Unito, d’altra parte, significa le 5 del mattino.

Per quanto riguarda il motivo per cui i prossimi episodi saranno presentati in anteprima venerdì anziché giovedì, la serie originariamente doveva essere presentata in anteprima venerdì. Tuttavia, Gaming Bible riporta che i primi episodi sono stati semplicemente anticipati di un giorno.

Il programma di Rings of Power Prime

Con il nuovo programma in mente dopo gli episodi 1 e 2, delineiamo cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane:

Episodio 3: venerdì 9 settembre 2022

Episodio 4: 16 settembre

Episodio 5: 23 settembre

Episodio 6: 30 settembre

Episodio 7: 7 ottobre

Episodio 8: 14 ottobre

Ci sono otto episodi in totale, anche se vale la pena notare che lo spettacolo è già stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione.

‘Un sano equilibrio tra vecchio e nuovo’

Nazanin Boniadi (che interpreta Bronwyn) ha recentemente parlato con Screenrant e ha parlato di ciò che la eccita di più del progetto:

“Penso che sia un sano equilibrio tra vecchio e nuovo. Guardare questi amati personaggi canonici fondersi e coesistere con i nostri personaggi, i nuovi creati da zero grazie alle brillanti menti di JD e Patrick. Penso che sia così originale, bello e fantastico. Non riesco nemmeno a esprimerlo a parole”.

Ha aggiunto: “Abbiamo appena avuto la fortuna di guardare i primi tre episodi pochi giorni fa e la mia mente è sbalordita anche dopo aver affrontato questo viaggio. Mai nei miei sogni più sfrenati che penso che sarebbe così bello…”

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

