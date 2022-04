Data di uscita dell’episodio 3 di Outer Range, conteggio degli episodi e programma di Amazon

C’è Josh Brolin? Accidenti, è tutto quello che hai da dire.

L’attore americano di 54 anni ha mostrato il suo talento in film famosi come Non è un paese per vecchi, Deadpool 2, Vendicatori: Infinity War, Dunae altro ancora.

Sebbene sia meglio conosciuto per le sue esibizioni sul grande schermo, non è estraneo nemmeno al piccolo schermo ed è tornato in gioco grazie a Outer Range, una serie di thriller misteriosi creata da Brian Watkins per Amazon Prime Video.

È iniziato in anteprima venerdì 15 aprile 2022 e ha già chiesto al pubblico di continuare a sintonizzarsi. Quindi, quando è la data di uscita dell’episodio 3 di Outer Range?

ancora dal trailer di Outer Range, Prime Video, Amazon Studios

Data di uscita dell’episodio 3 di Outer Range

L’episodio 3 di Outer Range sarà presentato in anteprima su Amazon Prime Video venerdì 22 aprile 2022.

I primi due episodi sono stati effettivamente presentati in anteprima lo stesso giorno e, ogni settimana, il pubblico sarà trattato con una doppia dose della serie fino alla sua conclusione. Ci saranno otto episodi in totale, quindi lo spettacolo durerà nel corso di quattro settimane.

Per assicurarti di non perdere altro tempo con l’allevatore del Wyoming, di seguito abbiamo evidenziato il programma:

Episodi 1 e 2: venerdì 15 aprile 2022

Episodi 3 e 4: venerdì 22 aprile 2022

Episodi 5 e 6: venerdì 29 aprile 2022

Episodi 7 e 8: venerdì 6 maggio 2022

Intervallo esterno | Rimorchio ufficiale | Primo video

“Non mi sento al sicuro”

Parlando con Decider, il cast di Outer Range ha valutato ciò che rende speciale la serie, con Josh Brolin che ha espresso i suoi pensieri:

“Hai Yellowstone e il genere western è tornato e poi tutti stanno cercando di cavalcare quella cosa. Penso che quello che abbiamo fatto sia creare una zona di pericolo e non ci si sente al sicuro”.

Il suo co-protagonista Imogen Poots (che interpreta Autumn) ha aggiunto: “Essendo britannico ero davvero ossessionato dall’Occidente americano e dal mito dell’Occidente americano che cresceva, quindi entrarne a far parte e decostruirlo, e avere questo ultraterreno era solo un sogno diventato realtà.

C’è qualcosa là fuori che è più grande di noi. I primi 2 episodi di #OuterRange in anteprima il 15 aprile su Prime Video. 🖤 ​​questo tweet per ricevere aggiornamenti settimanali sui nuovi episodi. pic.twitter.com/v4gZGtJeRx — Prime Video (@PrimeVideo) 11 aprile 2022

Outer Range vanta piuttosto il cast

Ci sono molti altri talenti che mettono in mostra le loro abilità oltre a Josh Brolin e puoi dare un’occhiata all’ensemble centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Josh Brolin nel ruolo dell’abate reale

Lili Taylor nel ruolo di Cecilia Abbott

Tamara Podemski nel ruolo del vice sceriffo Joy

Tom Pelphrey nel ruolo di Perry Abbott

Imogen Poots come autunno

Lewis Pullman nel ruolo di Rhett Abbott

Noah Reid nel ruolo di Billy Tillerson

Shaun Sipos nel ruolo di Luke Tillerson

Isabel Arraiza nel ruolo di Maria Olivares

Olive Abercrombie nel ruolo di Amy Abbott

Outer Range continua il venerdì su Amazon Prime Video.

