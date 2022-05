Data di uscita, cast, sinossi e altro di The Summer I Turned Pretty

L’estate sono diventata carina arriverà sul piccolo schermo a giugno! La serie, che si basa sui libri di Jenny Han (Sì, l’autore dietro il A tutti i ragazzi trilogia!), è una storia di formazione destinata a rubare i cuori quest’estate.

La storia si concentra su Isabel, altrimenti nota come Belly. Come chiarisce il titolo, entreremo nella stagione in cui la maggior parte degli adolescenti si diverte al sole. Belly sta facendo girare la testa, qualcosa che una volta le era estraneo.

Questa attenzione, tuttavia, la mette anche nel mezzo di un triangolo amoroso tra due fratelli che sono anche suoi amici. I sentimenti sono difficili in circostanze normali, ma quando sei nel mezzo tra due persone a cui tieni, beh… le cose tendono a prendere una svolta drammatica.

Han è lo showrunner della serie insieme a Gabrielle Stanton. L’autore ha anche scritto il pilot ed è anche produttore esecutivo dello show. Per i fan del suo lavoro, sarà sicuramente un enorme sollievo perché il suo adattamento è saldamente nelle sue mani.

Ecco di più sul prossimo spettacolo!

La data di uscita di Summer I Turned Pretty

La serie sarà presentata in anteprima venerdì 17 giugno su Prime Video. La prima stagione è composta da sette episodi. Poiché si tratta di uno spettacolo basato su una serie di libri, le stagioni successive potrebbero seguire se c’è abbastanza domanda.

Il cast di Summer I Turned Pretty

Lola Tung come Isabel

Jackie Chung nel ruolo di Laurel

Rachel Blanchard nel ruolo di Susannah

Christopher Briney nel ruolo di Corrado

Gavin Casalegno nel ruolo di Geremia

Sean Kaufman nel ruolo di Steven

Alfredo Narciso come Cleveland

Minnie Mills nel ruolo di Shayla

Colin Ferguson nel ruolo di John Conklin

Tom Everett Scott nel ruolo di Adam Fisher

La sinossi di The Summer I Turned Pretty

La sinossi ufficiale di Amazon Studios:

L’estate sono diventata carina è un dramma multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra madri e figli e sul potere duraturo di una forte amicizia femminile. È una storia di formazione sul primo amore, il primo crepacuore e la magia di quell’estate perfetta.

Il trailer di Summer I Turned Pretty

Guarda il trailer qui sotto:

Sì, quello è “This Love” di Taylor Swift, che senti nel trailer. L’icona della musica ha prestato la traccia aggiornata – “This Love (Taylor’s Version)” – al teaser. La canzone completa sarà disponibile per il download venerdì 6 maggio a mezzanotte ET.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura su Prime Video! E, se stai cercando un nuovo spettacolo per abbuffarti, fai clic sulla pagina successiva per il nostro quiz. Non si sa mai, potresti semplicemente trovare la tua prossima serie preferita e il cast di personaggi.