Data di uscita, cast, sinossi e altri aggiornamenti della stagione 4 di The Boys

Prime Video I ragazzi è stato rinnovato per la stagione 4 e pubblicheremo tutti gli aggiornamenti qui non appena arriveranno! Come riporta TVLine, la serie è stata rinnovata a metà della sua terza stagione, il che significa che ha un grande seguito ed è una delle serie più grandi su Prime Video. Ma chi sta tornando, di cosa si tratterà e, soprattutto, quando lo farà I ragazzi prima stagione 4? Aggiorneremo questo post man mano che gli aggiornamenti emergono, ecco cosa sappiamo finora.

Al momento in cui scrivo, la stagione 3 di I ragazzi è solo quattro episodi ed è già stato rinnovato per un’altra stagione, ci piace vederlo! I primi tre episodi della stagione sono andati in diretta il 3 giugno e un episodio seguirà ogni venerdì solo su Prime Video. Come condivide la fonte, il pubblico mondiale per I ragazzi è aumentato del 17% dalla stagione 2 e del 234% dalla stagione 1! Inutile dire che se non stai guardando, ti stai perdendo! E ora che sai che c’è un’altra stagione in arrivo dopo la terza, devi recuperare il ritardo.

Previsioni sulla data di uscita della quarta stagione di The Boys

Non esiste una data di uscita ufficiale per I ragazzi stagione 4 perché è ancora troppo presto perché qualcuno lo sappia. Tuttavia, non è difficile prevederlo. La prima stagione è stata trasmessa in streaming a luglio 2019, la stagione 2 è uscita a settembre 2020 e la stagione 3 è stata presentata in anteprima a giugno 2022, quindi I ragazzi in realtà non ha un mese prestabilito per il rilascio, ma l’estate sembra essere la stagione più popolare. Detto questo, è possibile che la stagione 3 uscirà a giugno o luglio 2023. Non appena lo sapremo, ti aggiorneremo!

Il cast della quarta stagione di The Boys

La lista del cast per la prossima stagione non è stata pubblicata (di nuovo, è troppo presto), ma ci aspettiamo di vedere il ritorno dei giocatori regolari. Questo include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e altri.

Sinossi della quarta stagione di The Boys

Dovremo vedere come finisce la stagione 3 prima di sapere cosa aspettarci! Ci sono otto episodi nella terza stagione, quindi ne mancano altri quattro!

Rimani sintonizzato!