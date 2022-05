Daisy Jones e The Six rilasciano aggiornamenti, sinossi, cast e altro ancora

Preparati a tornare negli anni ’70! Prime Video ha in lavorazione una nuova miniserie televisiva, Daisy Jones e I Sei. Il nuovo spettacolo è basato sul popolare libro omonimo dell’autore Taylor Jenkins Reid.

Reid produrrà la nuova serie, insieme alla produttrice esecutiva Reese Witherspoon, che dirige il progetto attraverso la sua società di produzione, Hello Sunshine. Nel luglio 2018, prima ancora che il libro fosse pubblicato, Amazon ha ordinato la serie limitata.

I personaggi principali del libro sono Daisy Jones e Billy Dunne. Se hai letto i libri, la loro storia d’amore potrebbe suonare simile a quella tra il cantante dei Fleetwood Mac Stevie Nicks e il chitarrista Lindsey Buckingham. In un post sul blog per Hello Sunshine, l’autrice ha affermato che i due personaggi del suo libro sono stati in parte ispirati dai due musicisti della vita reale.

Deadline precedentemente riportato che lo spettacolo sarebbe stato di 13 episodi. Cos’altro sappiamo? Ecco tutte le informazioni di cui abbiamo finora Daisy Jones e I Sei!

Aggiornamenti sulle versioni di Daisy Jones e The Six

Non c’è ancora una data di uscita per la serie in arrivo. Le riprese sono iniziate a settembre 2021 e sembra che le riprese siano ancora in corso. Il membro del cast Suki Waterhouse ha recentemente parlato con Elite Daily, confermando questo fatto.

Anche se se dovessimo indovinare, probabilmente sono molto vicini alla conclusione delle riprese. Potremmo potenzialmente vedere la nuova serie in streaming nel 2022. La biografia per l’account Instagram ufficiale della serie recita solo “in arrivo su @primevideo”.

Sinossi di Daisy Jones e I Sei

Inoltre, non abbiamo ancora una sinossi ufficiale, ma abbiamo un’idea di cosa tratterà lo spettacolo dal momento che è basato su un libro. Il romanzo segue l’ascesa e la caduta di un gruppo rock fittizio degli anni ’70, Daisy Jones & The Six. È scritto in uno stile documentaristico, comprese le interviste con gli ex membri della band immaginaria ai giorni nostri. Il libro si tuffa nelle relazioni personali tra i membri della band, in particolare i protagonisti Daisy e Billy. La storia si concentra su come sono diventati una delle band più leggendarie del mondo e perché si sono separati all’apice del loro successo.

Daisy Jones e I Sei nel cast

Daisy è un’artista indipendente e Billy è il frontman della major rock band, The Six. Si uniscono ma affrontano feste, amore e crepacuore.

Diamo un’occhiata a chi sono gli attori che interpreteranno i membri della band, secondo Us Weekly:

Riley Keough nel ruolo di Daisy Jones

Sam Claflin nel ruolo di Billy Dunne

Suki Waterhouse nel ruolo della tastierista Karen Sirko

Camila Morrone nel ruolo della moglie di Billy, Camila Dunne

Nabiyah Sii come la migliore amica di Daisy, Simone Jackson

Will Harrison nel ruolo del chitarrista Graham Dunne

Josh Whitehouse nel ruolo del chitarrista Eddie Roundtree

Sebastian Chacon nel ruolo del batterista Warren Rhodes

Timothy Olyphant nel ruolo del manager della band Rod

Tom Wright nel ruolo di Teddy

Jacqueline Obradors come Lucia

Musica di Daisy Jones e dei Sei

Non puoi avere uno spettacolo sul rock and roll senza musica! Us Weekly riporta che il cantautore Blake Mills, che ha lavorato con musicisti come Fiona Apple e Lana Del Rey, sta scrivendo musica per lo spettacolo. Reid ha persino scritto i testi delle canzoni complete nel suo libro dal punto di vista dei due personaggi principali.

Daisy Jones e i Sei dietro le quinte

Non abbiamo ancora foto promozionali ufficiali, ma alcuni membri del cast forniscono foto delle riprese a New Orleans per aiutarci a superare. Dai un’occhiata al post su Instagram di Riley Keough dal primo giorno di riprese e a Sebastian Chacon che ci ha dato un’occhiata proprio il mese scorso.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Hidden Remote mentre ti portiamo tutti gli aggiornamenti Daisy Jones e i sei!