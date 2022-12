Cos’è uno stub nella serie The Peripheral su Amazon?

Il genere fantascientifico è incredibilmente ricco e The Peripheral non esita a esplorare concetti complessi e affascinanti. Prodotto esecutivamente e creato da Scott Smith, il progetto è vagamente basato sull’omonimo libro di William Gibson del 2014 e ha iniziato a sviluppare un fandom impressionante.

È iniziato in anteprima su Amazon Prime Video nell’ottobre 2022 e le rate sono diminuite settimanalmente.

Ci concentriamo su Chloë Grace Moretz nei panni di Flynne Fisher, una giocatrice VR in grado di connettersi a una realtà alternativa. Ambientato circa dieci anni nel futuro, c’è una serie di elementi fantascientifici su cui il pubblico potrebbe trovarsi a cercare chiarimenti.

Vale a dire, cos’è uno stub in The Peripheral?

Cos’è uno stub in The Peripheral?

Flynne è chiamato stub e Wilf (interpretato da Gary Carr) spiega che questo è usato per descrivere quando qualcuno del presente entra in contatto con una persona del passato. Nel contesto di The Peripheral, Flynne è lo stub perché è lei che viene contattata dal passato.

Immergendosi più a fondo, Distractify segnala che uno stub è essenzialmente una chiave inglese in una sequenza temporale fissa. Flynne ha aperto una nuova linea temporale quando ha indossato il visore VR e questo ha influenzato direttamente la linea temporale di Wilf. Fondamentalmente, le azioni di Flynne facilitano un ramo dal tempo lineare.

Come abbiamo riconosciuto, la serie è basata su un libro e l’autore ha descritto uno stub come un time fork che è il risultato di un trasferimento di dati; uno stub è un collegamento al passato.

Scomponendolo ulteriormente, quando una versione del passato viene alterata – facilitando quindi un nuovo percorso – dopo una connessione a una linea temporale futura, questo è ciò che Wilf considera uno stub. Il dettaglio aiuta a spiegare l’assenza di un paradosso del viaggio nel tempo.

‘Non riuscivo a metterlo giù’

La produttrice esecutiva Lisa Joy ha recentemente parlato con ScreenRant di The Peripheral e le ha chiesto cosa le ha fatto credere nel progetto che stava per iniziare la produzione.

Ha spiegato di aver collaborato con un altro dei produttori esecutivi della serie – ha anche diretto le puntate – Vincenzo Natali nello show Westworld ed è rimasta colpita dalla sua regia:

“[Vincenzo] mi porta questo libro del suo amico, Bill Gibson. E io sono tipo, ‘Di cosa stai parlando?’ È come se qualcuno ti porgesse una bellissima torta di compleanno e dicesse: “Vuoi mangiare un boccone?” Certo che lo so, certo.

Ha continuato: “E così poi quando ho letto il libro – letteralmente quella notte in cui ho iniziato, e non riuscivo a metterlo giù – e la storia era così avvincente per me, e così riconoscibile, e così tempestiva, così profondamente umana, che Ero tipo, facciamolo.

Quanti episodi in The Peripheral?

The Peripheral è composto da soli otto episodi in totale e il finale di stagione è stato presentato in anteprima venerdì 2 dicembre 2022.

Al momento, The Peripheral non è stato rinnovato per la seconda stagione da Amazon.

Tuttavia, Lisa ha detto a Radio Times che “le piacerebbe avere la stagione 2 e la stagione 3 e tutte le stagioni del mondo per esplorare questo fantastico, fantastico romanzo”, aggiungendo che “abbiamo già iniziato a fare brainstorming sulla stagione 2 nella speranza che otteniamo una stagione 2.

The Peripheral è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

