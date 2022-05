Cosa trasmettere in streaming su Prime Video questa settimana (30 maggio)

The Boys Stagione 2 — Per gentile concessione di Jasper Savage/Amazon Studios

4 nuovi film e programmi Netflix da guardare questa settimana (30 maggio) di Ricky Valero

Sai cosa guarderai questa settimana su Prime Video? La piattaforma di streaming potrebbe non essere popolare come Netflix o Hulu, ma vale la pena abbonarsi! Prime Video è la casa di molte storie brillanti. E anche se potrebbe non rilasciare nuovi contenuti con la stessa frequenza di altri, è tutta una questione di qualità piuttosto che di quantità! Detto questo, ecco cosa trasmettere in streaming su Prime Video la settimana del 30 maggio.

Quando si tratta di contenuti in streaming, quale piattaforma è la tua scelta? Per noi di Hidden Remote, dipende! Non abbiamo davvero un preferito in quanto non siamo in grado di sceglierne solo uno. Netflix ha la maggior varietà, ma HBO Max è la casa in streaming di alcune delle migliori caratteristiche cinematografiche. Servizi più piccoli come Peacock e Paramount+ stanno ancora trovando il loro punto debole. Fino ad allora, abbiamo molto di cui divertirci con Prime Video.

Film e programmi in streaming su Prime Video questa settimana (30 maggio)

Di seguito è riportato un rapido elenco di ciò che uscirà questa settimana o delle versioni precedenti che potresti esserti perso, eravamo sicuri di includere un po’ di tutto, dai nuovi debutti ai vecchi preferiti.

Cielo notturno è ora in streaming, è arrivato su Prime Video il 20 maggio

Emergenza è stato rilasciato il 27 maggio

Calcia come Tayla è stato rilasciato il 27 maggio

Tutto Twilight Saga film, 1 giugno

I ragazzi stagione 3, 3 giugno

Anchorman 2: La leggenda continua (2013), 5 giugno

Vedere? La quantità non c’è, ma la qualità certo! Da questo elenco, qual è la tua più eccitante visione? La versione più popolare di questa settimana deve essere la stagione 3 di I ragazzi, So che i fan aspettavano da tempo il suo debutto. Se non sei coinvolto, riproduci in streaming la stagione 1 e la stagione 2 ora su Prime Video.

Ancora da venire da Prime Video: L’estate sono diventata carina il 17 giugno A casa con i Gil il 24 giugno Bang Bang Baby il 30 giugno.