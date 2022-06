Cosa succede a Stormfront in The Boys e perché si è infortunata in S3?

Dopo quasi due anni di assenza dai nostri schermi, The Boys torna ufficialmente su Amazon Prime Video per la sua tanto attesa terza stagione.

*AVVERTENZA: spoiler in vista per la stagione 3 di The Boys*

La nuova puntata introduce i fan a una serie di nuovi personaggi mentre i Sette subiscono un enorme rebranding in seguito ai brutali eventi della seconda stagione e alla controversia che circonda il passato nazista di Stormfront.

Il personaggio di Aya Cash ritorna nella stagione 3, ma poiché è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che lo show è andato in onda, il suo aspetto carbonizzato ha lasciato i fan a chiedersi cosa sia successo a Stormfront nella stagione 2 e quale sia il suo destino finale nella stagione 3.

Cosa è successo a Stormfront nella seconda stagione di The Boys?

Nell’episodio finale della seconda stagione di The Boys, Stormfront rintraccia Billy Butcher e i ragazzi mentre stanno difendendo Becca Butcher e suo figlio superpotente, Ryan.

Lo scontro ha visto la regina Maeve, Starlight e Kimiko allearsi contro Stormfront, ma è stata in grado di liberarsi e continuare la sua ricerca di Becca e Ryan a cui si è unito Billy.

Stormfront ha raggiunto il trio e ha inchiodato Becca a un albero e ha iniziato a strangolarla, ma prima che Becca morisse, suo figlio Ryan è intervenuto, usando i suoi poteri per friggere Stormfront e lasciarla gravemente ustionata.

Tuttavia, gli sforzi di Ryan per salvare sua madre fallirono quando l’esplosione di energia dai suoi occhi colpì anche Becca, facendola sanguinare e morire tra le braccia di Billy.

Stormfront nella terza stagione di The Boys

Nella terza stagione di The Boys, ci uniamo all’azione un anno dopo gli eventi della seconda, ma poiché le sue ferite erano così gravi, Stormfront è ancora legata a un letto d’ospedale ed è costantemente in supporto vitale per impedirle di morire.

Dopo che lei e Homelander si sono trovati d’accordo nella seconda stagione, la coppia è ancora romanticamente coinvolta nel primo episodio della terza stagione, sebbene Homelander usi Stormfront come rilascio terapeutico dopo che la sua influenza è stata notevolmente ridotta su Vought e Starlight è stato promosso a co-guidare i Sette.

La loro bizzarra relazione prende una brutta piega quando Stormfront persiste nelle sue convinzioni e cerca di persuadere Homelander a costruire una razza padrona ariana e lui rifiuta.

La prossima volta che la coppia si incontra è nell’episodio 2, quando Homelander fa visita a Stormfront per il suo compleanno, ma lei non risponde quando lui cerca di parlarle, ancora delusa dal fatto che non condivida le sue convinzioni e la stia usando solo per i suoi fini.

Più avanti nell’episodio, viene rivelato attraverso un bollettino delle ultime notizie che Stormfront si è suicidato fuori dallo schermo.

I fan dei Boys discutono della caduta di Stormfront

Quando è stata presentata per la prima volta nella stagione 2 di The Boys, Stormfront è diventata rapidamente un personaggio ferocemente antipatico e quindi la sua morte nella stagione 3 è stata ben accolta dagli spettatori.

Un fan su Twitter ha scritto: “Dato che è una nazista e i nazisti sono in assoluto peggio, spero davvero che Stormfront rimanga morto”.

Mentre un altro ha aggiunto: “La scena in The Boys in cui tutte le supereroi femminili hanno picchiato Stormfront è come fai una scena con un capo donna, era tosta e sembrava davvero qualcosa”.

“Sai, è davvero difficile godersi qualsiasi momento in The Boys quando Stormfront è sullo schermo perché fondamentalmente, ogni parola che esce dalla sua bocca è pura, cruda, non diluita rabbrividire”, ha commentato questo fan.

Discutendo della relazione di Stormfront con Homelander, un altro fan ha commentato: “Homelander e Stormfront sono qualcos’altro, amico”.

Questo fan ha aggiunto: “È divertente perché The Boys mi fa venire la nausea, non per la violenza (il più delle volte) ma per quanto siano disgustosi alcuni dei personaggi. Homelander e Stormfront… se potessi infilare la mano attraverso lo schermo…

E infine, questo fan ha commentato: “Stormfront non è stato il miglior modello femminile”.

La stagione 3 di The Boys è ora disponibile per lo streaming dopo essere stata rilasciata su Amazon Prime Video venerdì 3 giugno 2022.

