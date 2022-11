Come ti dirà qualsiasi immersione profonda nelle diete del passato, il cibo che le persone mangiavano spesso può sembrare strano per gli standard moderni.

Questo è perfettamente esemplificato nella nuova serie della BBC e di Amazon, The English, poiché l’episodio 1 introduce gli spettatori al delizioso prelibatezza nota come ostriche della prateria.

Cornelia Locke di Emily Blunt prende subito in antipatia il cibo, ma cosa sono esattamente le ostriche della prateria e sono ancora in giro oggi?

Una cena tesa nell’episodio 1 di The English

L’episodio di apertura di The English vede Cornelia Locke avventurarsi nell’ovest americano in cerca di vendetta.

Una delle prime tappe del suo lungo e pericoloso viaggio è in un remoto hotel del Kansas, dove incontra per la prima volta il suo compagno della serie, uno scout di Pawnee di nome Eli Whipp.

Paga per la sua libertà e, nel frattempo, fa arrabbiare il proprietario dell’hotel, il signor Richard M. Watts (Ciaran Hinds).

Più tardi quella sera, si unisce a Watts per cena e scopre che ha piani sinistri per lei.

Il pasto è reso ancora più ripugnante quando Watts rivela quale piatto c’è nel menu mentre le presenta una porzione di polpette di carne dall’aspetto discutibile che chiama “ostriche della prateria”.

Watts non è estraneo al cibo e ne mastica faticosamente uno, ma Cornelia prova un’immediata antipatia per il piatto, prendendone un morso prima di sputarlo di nuovo fuori – e non possiamo biasimarla.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

Cosa sono le ostriche della prateria in inglese?

Le ostriche della prateria che vediamo in The English sono in realtà testicoli di toro… mmm deliziose.

Conosciuto anche come “ostriche delle montagne rocciose” o semplicemente “polpette di carne”, il piatto è ancora consumato oggi ed è popolare nelle aree in cui è prevalente l’allevamento del bestiame, in particolare in Canada.

Tuttavia, al cibo è stato dato un tocco moderno rispetto a quello che vediamo negli inglesi in quanto sono tipicamente ricoperti di farina e fritti.

Il piatto è talvolta servito come uno scherzo a coloro che non sono a conoscenza dell’origine carnosa di queste “ostriche”.

Oltre alla loro rappresentazione in The English, le ostriche della prateria di questo stile sono state viste anche in molte altre serie TV tra cui The Office US, House Of Cards, la serie canadese Heartland e il videogioco Far Cry 5.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

C’è un altro tipo di ostrica della prateria

Le ostriche della prateria che vediamo in The English non sono l’unico piatto che porta il nome.

Un altro tipo popolare di ostrica della prateria è un drink, noto anche come cocktail della prateria, anche se suona altrettanto disgustoso.

Questa versione dell’ostrica della prateria consiste in un tuorlo d’uovo crudo, salsa Worcestershire, aceto, sale da cucina, pepe nero e talvolta salsa piccante.

L’uovo crudo nella miscela conferisce alla bevanda di ostriche della prateria una consistenza simile alle ostriche reali, da cui il nome.

Questo tipo di ostrica della prateria è stato usato per decenni come cura tradizionale per i postumi di una sbornia, sebbene non ci siano prove scientifiche che dimostrino che aiutino con i sintomi della sbornia.

Gli inglesi © Drama Republic | BBC | Studios Amazon

L’inglese è in onda su BBC Two e iPlayer nel Regno Unito, mentre gli spettatori internazionali possono guardare la serie su Prime Video.

