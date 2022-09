Cosa sono gli Harfoot in The Rings of Power e sono simili agli Hobbit?

Gli episodi di apertura di The Rings of Power introducono gli spettatori a una miriade di nuovi personaggi e luoghi dagli annali della storia della Terra di Mezzo, oltre ad alcuni nuovi volti creati appositamente per la serie stessa.

Uno dei gruppi più importanti introdotti nel primo capitolo sono gli Harfoots, un’allegra banda di piccoli halfling con un’affinità per la natura.

Ma cosa sono gli Harfoot ne Gli Anelli del Potere e sono simili agli Hobbit che conosciamo ne Il Signore degli Anelli?

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime BridTV 10885 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime https://i.ytimg.com/vi/f2Cs-u4b6hI/hqdefault.jpg 1053167 1053167 centro 13872

Gli Harfoot sono una razza di piccole creature simili a esseri umani con piedi notevolmente grandi e orecchie appuntite.

In The Rings of Power, incontriamo un piccolo clan di loro che vive nella regione del Rhovanion, nel nord-est della Terra di Mezzo.

Guidati dal curioso Sadoc Burrows di Lenny Henry, gli Harfoot hanno uno stretto rapporto con la natura e si tengono lontani dagli umani e dagli Elfi, che chiamano “Big Folk”.

Ma mentre molti degli Harfoot adulti diffidano dei pericoli del resto del mondo, il principale Harfoot che incontriamo, Elanor “Nori” Brandyfoot, ha un ardente desiderio di esplorare.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Gli Harfoot sono come gli Hobbit?

Non solo gli Harfoot sono molto simili agli Hobbit, sono Hobbit, uno dei tre tipi per l’esattezza.

Oltre agli Harfoots, la razza Hobbit include anche gli Stoors e i Fallohides, che condividono entrambi alcune differenze notevoli.

Nella tradizione di Tolkien, gli Harfoots erano la varietà più comune di Hobbit e avevano la pelle tipicamente più scura rispetto ai loro compagni Hobbit. Erano lavoratori qualificati con le mani e i piedi e in genere preferivano stabilirsi sui pendii e sugli altopiani.

Gli Stoor, nel frattempo, vivevano prevalentemente in pianura e vicino all’acqua. Di solito erano più larghi degli altri Hobbit e hanno mani e piedi ancora più grandi dei loro parenti. Prima di trasformarsi in Gollum, Sméagol era una volta uno Stoor.

I Fallohides erano la varietà più rara di Hobbit e vivevano tipicamente nelle aree boschive. Avevano pelle e capelli più chiari ed erano il più alto dei tre tipi di Hobbit.

Mentre la maggior parte degli Hobbit iniziò la propria esistenza a Rhovanion e dintorni, come vediamo in Gli anelli del potere, la maggior parte delle specie iniziò a migrare verso ovest mentre il potere di Sauron cresceva a Morder, con molti che alla fine si stabilirono nella Contea.

Gli anelli del potere © Prime Video

Che tipo di Hobbit sono Bilbo e Frodo?

Nel corso della storia della Terra di Mezzo, i vari tipi di Hobbit iniziarono a diluirsi in qualche modo quando si sposarono tra i gruppi dopo essere emigrati nella Contea.

Tuttavia, è confermato che Bilbo Baggins è mezzo Took grazie a sua madre, Belladonna, e i Took erano prevalentemente Fallohide, il che ha dato a Bilbo il suo lato avventuroso e malizioso.

La madre di Frodo, nel frattempo, era della famiglia Brandybuck, che sono in gran parte Stoor Hobbit con una varietà di Fallohide.

Ma poiché Frodo era più alto e più avventuroso degli altri Hobbit della sua età, è probabile che i suoi geni di Fallohide fossero più dominanti.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 4 della terza stagione di Criminal Justice, l’ora delle serie guidate da Tripathi