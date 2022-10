*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Da quando The Rings of Power è arrivato sui nostri schermi, la serie ha caratterizzato molto l’uso dei linguaggi immaginari di JRR Tolkien – dall’Elfico del Quenya e del Sindarin al Linguaggio Nero come parlato dagli Orchi e il linguaggio nanico del Khuzdul.

Il misterioso Straniero ha parlato quasi interamente in Quenya sin dal suo focoso arrivo nella Terra di Mezzo ed è spesso sentito cantare incantesimi in lingua Elfica.

L’episodio 7 presenta un’altra di queste sequenze in cui lo Straniero tenta di curare un melo su richiesta degli Harfoots, usando i termini “Envinyata”, “Lótë” e “Á kuita” per lanciare un incantesimo, ma cosa significano esattamente queste frasi ?

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC BridTV 10957 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC https://i.ytimg.com/vi/uYnQDsaxHZU/hqdefault.jpg 1060794 1060794 centro 13872

Dopo che l’episodio 6 si è concentrato esclusivamente sulla Battaglia delle Terre del Sud, il settimo capitolo di The Rings of Power ha riportato l’attenzione su Nori, gli Harfoots e il misterioso Straniero.

Nonostante i timori di essere lasciati indietro, i Brandyfoots riescono a raggiungere i loro compagni Harfoots al boschetto, un frutteto di mele che fornisce cibo in abbondanza per l’intero clan.

Tuttavia, il loro arrivo quest’anno è stato accolto con distruzione poiché la recente eruzione del Monte Fato ha inondato il boschetto di rocce infuocate che hanno ucciso i meli.

Nel tentativo di rimettere le cose a posto, Sadoc chiede allo Straniero di tentare di curare gli alberi bruciati.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Cosa significano “Envinyata”, “Lótë” e “Á kuita” ne Gli anelli del potere?

Durante la scena, si può sentire lo Straniero cantare un incantesimo nella lingua elfica del Quenya.

Lo sentiamo usare le frasi “Á keuta”, “Envinyata”, “Lótë” e “Á kuita” – ecco cosa significano secondo il Dizionario Elfico di Parf Edhellen.

Á Keuta | Ripristina, rinnova, rinfresca Á envinyata | Guarire Lote | Fiore A Kuita | Abitare

La “Á” all’inizio delle parole funge da particella imperativa, rendendo le frasi un’istruzione come parte dell’incantesimo dello Straniero.

In sostanza, questo significa semplicemente che lo Straniero sta dicendo all’albero (indicato come un fiore) di guarire e ripristinare in modo che gli Harfoots possano raccogliere il cibo di cui hanno bisogno per sopravvivere.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Chi sono le persone che danno la caccia allo Straniero?

Oltre al misterioso uso della magia da parte dello Straniero, un altro enigma si è costruito intorno a lui in relazione ai tre individui dal mantello bianco che lo hanno seguito.

Sono conosciuti come i mistici e presumibilmente provengono dalla terra orientale di Rhûn, ma hanno viaggiato a ovest per inseguire lo Straniero.

Poco si sa del trio e delle loro motivazioni, ma è stato rivelato che i loro nomi sono l’Abitante, il Nomade e l’Asceta.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, chi ha interpretato Scott Eastwood in Chicago Fire e perché se ne è andato?