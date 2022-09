Cosa significa “Nampat” ne Gli anelli del potere? Spiegazione del canto dell’Orco

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

JRR Tolkien è famoso per aver creato diversi linguaggi che sono diventati parte integrante dell’universo de Il Signore degli Anelli e molti di questi sono apparsi in The Rings of Power.

Mentre abbiamo sentito molto del linguaggio elfico Quenya in tutta la serie, gli episodi 5 e 6 hanno lasciato il posto agli Orchi e al loro inquietante canto mentre si preparano per la battaglia nelle Terre del Sud.

Una parola, in particolare, ha catturato l’attenzione degli spettatori, “Nampat”, che gli Orchi cantano mentre marciano verso la torre di guardia di Ostirith – ma qual è esattamente il significato della parola ne Gli anelli del potere?

Gli Orchi si preparano alla guerra

Durante The Rings of Power, gli Orchi sono emersi lentamente attraverso le Terre del Sud e hanno ridotto in schiavitù umani ed Elfi, costringendoli a scavare tunnel e trincee attraverso il paesaggio.

Con il progredire degli episodi, sono diventati sempre più audaci e negli episodi 5 e 6 sono finalmente pronti a impegnarsi in una guerra totale contro il popolo delle Terre del Sud, molti dei quali si sono rifugiati nella torre di guardia elfica di Ostirith.

L’imminente esercito di Orchi rende nota la propria presenza con una serie di inquietanti canti, il più notevole dei quali è la parola “Nampat”.

Gli anelli del potere © Prime Video | Matt Grazia

Cosa significa “Nampat” ne Gli anelli del potere?

“Nampat” si traduce da Black Speech per significare “Morte”.

Il significato del sinistro canto di guerra è rivelato nel film X-Ray di Prime Video, che offre ulteriori curiosità sulla serie.

Black Speech è il linguaggio di Sauron e dei suoi seguaci, che sta diventando prevalente in tutto il regno di Mordor – che, se non l’hai ancora indovinato, è ciò che diventa delle Terre del Sud.

‘Morte’ è una parola appropriata da cantare mentre gli Orchi si preparano per la battaglia in quanto aiuterebbe a far entrare la paura nel loro nemico e a prepararsi per il combattimento imminente.

C’è anche un sorprendente parallelo qui con Il ritorno del re quando i Rohirrim cantano “morte” mentre si preparano a caricare contro l’esercito che assedia Minas Tirith.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Il significato di “Uruk” spiegato

Un’altra parola Black Speech che sentiamo nell’episodio 6 è “Uruk”, che Adar spiega come il nome che gli Orchi preferiscono essere chiamati quando vengono interrogati da Galadriel.

La parola è semplicemente la traduzione in Linguaggio Nero per “Orco”, sebbene di solito si applichi al più grande e feroce degli Orchi.

In Il Signore degli Anelli, la compagnia affronta un certo numero di Uruk-hai, che sono il risultato dell’incrocio tra Saruman di Orchi e Uomini per creare la forza di combattimento definitiva.

L’elemento “hai” nel nome si traduce in “folk”, il che significa che la frase completa è in realtà “Orc-folk”, potenzialmente un riferimento all’incrocio con gli uomini.

Gli anelli del potere © Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

