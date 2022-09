*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Gli episodi di apertura di The Rings of Power sono tinti di mistero poiché, nonostante le assicurazioni degli Elfi, il male sta ricominciando a muoversi nella Terra di Mezzo.

Iniziano a verificarsi eventi insoliti, in particolare l’arrivo di una meteora nel Rhovanion vicino all’accampamento degli Harfoots che porta con sé un misterioso Straniero.

Dopo il suo infuocato atterraggio di fortuna, Nori tenta di comunicare con il nuovo arrivato senza nome, ma viene accolto con un’ondata di urla urlanti, grugniti impercettibili e scarabocchi frettolosamente graffiati.

Tuttavia, lo Straniero alla fine pronuncia due parole a Nori, “Mana” e “Úrë”, ma cosa significano esattamente queste parole ne Gli anelli del potere?

L’arrivo dello sconosciuto ne Gli anelli del potere

Negli ultimi momenti dell’episodio 1, una meteora in fiamme può essere vista sparare nei cieli della Terra di Mezzo prima di schiantarsi al suolo vicino al campo degli Harfoots nelle foreste di Rhovanion.

Ma la meteora non è semplicemente un pezzo di roccia. Dopo essersi schiantato al suolo, si scopre che ha portato un uomo misterioso e barbuto nella Terra di Mezzo, che è ufficialmente intitolato lo Straniero.

La sempre curiosa Nori Brandyfoot indaga sul nuovo arrivato e scopre che il luogo dell’incidente infuocato non è in realtà caldo.

Più tardi, con l’aiuto di Poppy Proudfellow, Nori sposta lo Straniero dal cerchio infuocato e gli fornisce riparo e cibo.

Tuttavia, i tentativi di Nori di saperne di più sul misterioso Straniero vengono ridotti poiché non è in grado di parlare la sua lingua, ma è chiaro che questo essere possiede una sorta di magia poiché le sue urla portano un’enorme quantità di forza ed è in grado di parlare con le lucciole e ottenere loro per eseguire i suoi ordini, in modo simile a come Gandalf usa una falena per chiamare le aquile in The Fellowship of the Ring.

Cosa significa “Mana Úrë” ne Gli anelli del potere?

Le uniche parole che lo Straniero dice a Nori sono “Mana úrë”.

Queste parole sono pronunciate nella lingua elfica del Quenya e, secondo Tolkien Gateway, si traducono nella domanda: “Cos’è il calore?”

Anche se può sembrare una domanda insolita, va ricordato che il luogo dell’incidente infuocato dello Straniero non era in realtà caldo, quindi la sua comparsa nel mondo sarà probabilmente la sua prima esperienza di calore.

Teoria: la frase potrebbe offrire un indizio sull’identità dello Straniero

Nei momenti di apertura dell’episodio 1, quando Galadriel e la sua squadra di Elfi trovano la fortezza innevata dove si rifugiò Sauron, spiega che c’è così tanto male che sta soffocando il calore delle loro torce.

Questo potrebbe anche essere un suggerimento per suggerire che lo Straniero sia un essere di grande malvagità e sia altrettanto contrario al calore? Forse.

Un’altra teoria sullo Straniero suggerisce che potrebbe essere uno dei Maiar, che sono esseri simili ad angeli nella tradizione di Tolkien, alcuni dei quali furono inviati nella Terra di Mezzo come Maghi per combattere il male.

Se questo è il caso, allora lo Straniero potrebbe semplicemente tentare di conoscere il suo nuovo ambiente dopo essere arrivato nella Terra di Mezzo in forma corporea per la prima volta.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

