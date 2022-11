Cosa può essere successo nella seconda stagione?

Ragazze di carta è una serie di fantascienza di successo che ha visto la sua fine poco più di un mese dopo essere stata rilasciata su Amazon Prime Video. Basato sulla popolare serie di fumetti creata dallo scrittore Brian K. Vaughan e dall’artista Cliff Chiang, lo spettacolo sembrava avere abbastanza popolarità da giustificare Ragazze di carta stagione 2.

La serie di fantascienza ha ottenuto punteggi elevati di critica (91%) e pubblico (89%) su Rotten Tomatoes, mentre ha anche ottenuto 4,6 (su 5) stelle su Prime Video. Ragazze di carta ha ricevuto elogi anche da siti come Variety e AV Club – “… al suo meglio nei momenti più tranquilli della connessione umana”, ha detto Caroline Framke; e “… una miscela vivace di azione, cuore e umorismo eccentrico”, condivisa da Jenna Scherer.

Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky e Fina Strazza interpretano i quattro adolescenti che consegnano i giornali nel 1988, ma vengono coinvolti in una guerra nel tempo in cui vengono catapultati nell’anno 2019. Non solo lo show televisivo segue la trama principale nel fumetto originale, le attrici assomigliano davvero ai sentimenti autentici associati a quei personaggi amati.

Come sarebbe la stagione 2 di Paper Girls?

Ragazze di carta la prima stagione ha visto i personaggi Tiffany, Erin, Mac e KJ inseguiti e aiutati da vari viaggiatori nel tempo, scoprendo anche il loro sé adulto e tutti i sentimenti contrastanti associati al vedere come è andata a finire la propria vita (o no). La stagione mette in evidenza tecnologia avanzata e vecchio stile, creature preistoriche e incontri ambigui con quasi tutti gli eroi che incontrano.

Nel finale della prima stagione, Prioress, interpretata da Adina Porter, tenta di aiutare i viaggiatori del tempo accidentali a fuggire dopo averli cacciati per la maggior parte della serie. I fan guardano mentre Mac e KJ vengono rinchiusi in una capsula da viaggio prima che Tiffany ed Erin possano unirsi a loro. Quando le porte si chiudono, con ognuno che mette una mano sul vetro, la realtà della loro separazione colpisce duramente, soprattutto quando il pod scompare dalla vista e i fan si chiedono come faranno a ritrovarsi.

Ragazze di carta la stagione 2 potrebbe tuffarsi in questo divario. Tiffany ed Erin vengono trasferite in un campo ai margini di un cinema drive-in. Mentre “Golden Years” di David Bowie viene riprodotto in sottofondo, la scena mostra la nuova avventura che questi due dovranno affrontare, mentre gli spettatori si chiedono ugualmente: “Dov’è Mac e KJ?”

Poiché i fan non vedono dove finiscono Mac e KJ dopo essere partiti in una capsula di viaggio nel tempo, forse la serie di fumetti potrebbe entrare in gioco e definire il loro punto di approdo. Ragazze di carta la stagione 2 potrebbe ritrovare Mac e KJ indietro nella preistoria con creature meravigliose, che genererebbero anche una storia di origine per il cattivo principale Grand Father, interpretato da Jason Mantzoukas.

In un mondo in cui le ragazze di carta si ritrovano a combattere contro quelle del futuro, è una svolta ironica sapere che devono scoprire il lontano passato per rendersi conto di cosa li attende. Viaggiare indietro di migliaia di anni creerebbe un ambiente completamente nuovo per navigare per Mac e KJ, offrendo allo stesso tempo agli spettatori l’opportunità di vedere qualcosa di visivamente sbalorditivo con uno splendido paesaggio non toccato dalla (maggior parte) tecnologia.

Dovrebbe accadere la stagione 2 di Paper Girls e perché la risposta è sì?!

Brian K. Vaughan ha affermato durante una firma: “Questa non è una lettera d’amore agli anni ’80, è una minaccia di morte”. Ragazze di carta è una serie che sfida le aspettative del 1988. Gli spettatori (e i lettori precedenti) vedono il cast principale di quattro donne dominare le loro esperienze in un periodo di film d’azione ad alto numero di ottani, mentre si tuffano anche in aspettative e scoperte di sé che avrebbero potuto essere contrastate in quegli anni – e anche nel mondo di oggi.

Sia che questi quattro abbiano affrontato le loro esperienze con un linguaggio volgare, una mazza da hockey su prato o semplicemente fatto domande per capire le situazioni o se stessi, Ragazze di carta la stagione 2 potrebbe amplificare ciò che è già stato stabilito in uno show televisivo dinamico. I quattro eroi rappresentano durezza, determinazione, cuore e capacità di adattarsi a situazioni spaventose nonostante il travolgente senso di fallimento che incombe all’orizzonte.

I fumetti hanno creato una storia fenomenale e lo show televisivo l’ha amplificata con effetti visivi sbalorditivi e un cast straordinario per cui vale la pena fare il tifo in tutti i sensi, eguagliando la genialità di Vaughan e Chiang. Ragazze di carta la stagione 2 è un’opportunità per immergersi ulteriormente in quelle pagine dei fumetti, consentendo a un mezzo diverso di virare a sinistra, a destra o nel tempo stesso per migliorare l’attaccamento associato a questi personaggi.

Dovrebbero Ragazze di carta succede la stagione 2? La vera domanda dovrebbe essere: quando è Ragazze di carta la stagione 2 accadrà? Se la serie viene davvero acquistata, qualunque sia il servizio di streaming che la raccoglie, è quasi garantito che gli spettatori si iscriveranno solo per guardare di più da questa serie.

Quali erano i tuoi pensieri sulla prima stagione? Ti iscrivi a un altro servizio di streaming per guardare Ragazze di carta stagione 2? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!