Cosa è successo a Nora in The Wilds? È davvero morta nella seconda stagione?

La prima stagione di The Wilds si è conclusa in modo drammatico poiché Nora è stata ritenuta morta dopo che un brutale attacco di squalo ha lasciato sua sorella Rachel gravemente ferita.

Nella seconda stagione, la scomparsa di Nora incombe ancora sulle ragazze sopravvissute e rimane un punto controverso tra i fan, con molti che si chiedono se sia ancora là fuori.

Ma cosa è successo a Nora in The Wilds ed è davvero morta nella seconda stagione?

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per la stagione 2 di The Wilds*

La data di uscita della seconda stagione di The Wilds e l’anteprima della trama

La seconda stagione di The Wilds è andata in crash su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

Dopo i drammatici eventi della prima stagione, The Wilds fa più luce sulla situazione in cui si trovano le ragazze in seguito alla scomparsa di Nora, al terribile infortunio di Rachel e al flashforward che mostra le ragazze interrogate in una struttura misteriosa.

Mentre le ragazze imparano di più sul loro ruolo nei sordidi piani di Gretchen, Leah scopre che sono solo metà dell’esercizio poiché anche un gruppo di ragazzi è stato lasciato a loro volta bloccato su un’isola.

La nuova stagione segue sia le ragazze che i ragazzi mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza e la loro ricerca per scoprire finalmente la vera natura degli esperimenti di Gretchen.

Cosa è successo a Nora nella prima stagione di The Wilds?

Nella prima stagione, Nora era stata segretamente reclutata da Gretchen per servire come informatrice mentre le ragazze erano bloccate sull’isola.

Con il progredire degli episodi, Leah ha iniziato a mettere insieme i pezzi e nell’episodio 10 si stava preparando a confrontarsi con Nora sui suoi sospetti.

Tuttavia, questo è successo fino a quando la sorella di Nora, Rachel, è stata attaccata da uno squalo mentre nuotava al largo della costa dell’isola e Nora è scappata per aiutarla.

La prima stagione finisce prima che apprendiamo il destino delle due ragazze, ma la seconda conferma che Rachel è tornata a riva, anche se le mancava la mano, mentre Nora è scomparsa dopo l’attacco.

In modo alquanto inquietante, Rachel ammette di poter ancora sentire Nora che le teneva la mano mancante dopo l’attacco, suggerendo che Nora le stesse tenendo la mano quando è stata mozzata.

Nora è davvero morta?

No, Nora è confermata viva e vegeta nella stagione 2, episodio 5.

Dopo l’attacco dello squalo, non abbiamo mai visto il corpo di Nora e nel mondo della TV e dei film che spesso significa che il personaggio è sopravvissuto e potrebbe tornare.

Questo ha dimostrato di essere esattamente il caso in The Wilds quando Nora si rivela essere viva e osserva sua sorella Rachel tramite telecamere nascoste.

Nella scena che conferma la sua sopravvivenza, vediamo che Nora è accompagnata da Audrey che dice a Nora che “è ora”, prima che i titoli di coda scorrano.

Ciò suggerisce che Nora avrà ancora una parte da recitare in The Wilds, ma permangono ancora domande su come esattamente sarà coinvolta nell’andare avanti.

Nora sarà ancora dalla parte di Gretchen, lavorando contro i sopravvissuti o si rivolterà contro i suoi capi e aiuterà le ragazze e i ragazzi appena trovati a far cadere il grottesco esperimento a cui sono stati sottoposti?

La stagione 2 di The Wilds è ora disponibile per lo streaming dopo l’atterraggio su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

