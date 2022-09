Cosa c’è nella scatola dei nani in Rings of Power? Il segreto di Durin spiegato

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Dopo che l’episodio 1 di The Rings of Power ha preparato la scena per la storia a venire, l’episodio 2 ha iniziato a stuzzicare diversi misteri che sembrano destinati a svelarsi nei prossimi episodi.

Oltre all’identità dell’anonimo Straniero, l’episodio allude anche alle azioni segrete dei Nani mentre vediamo il principe Durin e suo padre discutere su una recente scoperta.

La scena si conclude con la coppia che esamina il contenuto di uno scrigno che emana uno strano bagliore, ma cosa c’è esattamente nella scatola dei nani ne Gli anelli del potere?

I Nani hanno trovato qualcosa nelle miniere di Khazad-dûm

Nel secondo episodio de Gli anelli del potere, Elrond si dirige verso il regno di montagna di Khazad-dûm nella speranza di ottenere l’aiuto dei Nani nella costruzione di una grande fucina per Celebrimbor.

Dopo una tesa riunione con il suo amico, il principe Durin, dopo essere stato inattivo per 20 anni, Elrond sembra conquistare il Nano che poi presenta la proposta dell’Elfo a suo padre, re Durin III.

Tuttavia, il re è diffidente sui tempi della visita di Elrond e crede che non possa essere una coincidenza che l’Elfo sia arrivato ora.

Mentre la scena continua, diventa chiaro che i Nani hanno trovato qualcosa durante l’estrazione e sono molto riservati sulla loro nuova scoperta con Durin e suo padre che si prendono un momento per esaminare il contenuto di un misterioso forziere che emette un bagliore argenteo.

Cosa c’è nella scatola dei nani ne Gli anelli del potere?

Anche se il contenuto della cassa non viene mostrato sullo schermo nell’episodio 2, la misteriosa scoperta è quasi certamente il mithril.

In uno dei trailer di The Rings of Power, vediamo Durin con in mano una pepita di quello che sembra essere minerale di mithril argentato, che è probabilmente quello che era nel petto del re.

Il mithril è un metallo famoso e ambito in tutta la Terra di Mezzo, noto per essere estremamente leggero e tuttavia duro come scaglie di drago, mentre il suo valore superava di gran lunga quello dell’oro.

In quanto tale, non c’è da stupirsi che re Durin voglia mantenere segreta la scoperta di un materiale così prezioso per accumulare il mithril per i Nani.

Una storia di mithril nella Terra di Mezzo

L’edizione estesa di The Fellowship of the Ring approfondisce alcuni dettagli sul mithril mentre Gandalf spiega come la ricchezza di Moria (un altro nome per Khazad-dûm) non provenisse dall’oro o dai gioielli ma piuttosto dal metallo prezioso.

Poco è stato scritto da JRR Tolkien su come il mithril sia stato scoperto per la prima volta a Khazad-dûm, ma sappiamo che al tempo de Il Signore degli Anelli nella Terza Era, le miniere di Moria si erano quasi completamente prosciugate, quindi avrebbe senso se i Nani l’avessero scoperto e iniziato a estrarlo nella Seconda Era de Gli Anelli del Potere.

Khazad-dûm divenne l’unica fonte conosciuta di mithril nella Terra di Mezzo, il che lo rese un materiale estremamente raro e prezioso, con il risultato che i Nani cercarono di estrarre quanto più metallo possibile.

Tuttavia, dopo migliaia di anni di attività minerarie che avevano reso Khazad-dûm il più ricco di tutti i regni dei Nani, nell’AT (Terza Era) 1980 i Nani svegliarono inavvertitamente un Balrog, la creatura infuocata che Gandalf affronta ne La Compagnia dell’Anello.

Il Balrog portò una distruzione catastrofica a Moria e costrinse i Nani a fuggire dal regno un tempo grande, il che significava che non si poteva più estrarre il mithril.

Di conseguenza, il metallo sfuggente è diventato inestimabile. Nell’edizione estesa de La Compagnia dell’Anello, Gandalf rivela che la maglietta di mithril data a Bilbo e poi a Frodo valeva più del valore della Contea.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

