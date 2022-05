Cosa c’è di nuovo nel giugno 2022?

La fine di maggio è alle porte, quindi tutti stanno eseguendo la scansione di Internet per vedere cosa possono aggiungere alle loro liste di controllo per giugno. Quali nuovi programmi e film Prime Video sono disponibili per gli abbonati? Bene, l’attesissima terza stagione di I ragazzi farà la sua terra.

La terza stagione vedrà Jensen Ackles fare il suo debutto nello show come Soldier Boy. L’attore ha le mani in più di un paio di pentole quando si tratta di televisione. Oltretutto I ragazziAckles è stato scelto come personaggio regolare nella prossima terza stagione della ABC Grande Cielo. E riprenderà i suoi ruoli di Dean Winchester (in qualità di narratore), per suo conto Soprannaturale spin off, I Winchester. La serie, prodotta dall’attore Danneel Ackles e Robbie Thompson, sarà presentata in anteprima su The CW in autunno.

Parlando di proprietà amate, Jenny Han ha un’altra storia di formazione in arrivo in streaming. No non lo è XO, Kitty. Il A tutti i ragazzi Lo spin-off incentrato sulla sorella di Lara Jean sarà una serie originale Netflix. Il progetto in uscita su Prime Video è in realtà ambientato in un altro degli universi del libro di Han:L’estate sono diventata carina. Il romanticismo è al centro della storia del personaggio principale Belly, ma la serie parla anche della famiglia e del brivido dell’estate.

Non ci sono nuovi film originali Prime Video in arrivo sullo streamer a giugno, ma ci sono sei nuovi programmi che gli abbonati dovrebbero avere nel loro radar. Ecco l’elenco completo di ciò che sta arrivando!

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a giugno 2022?

I ragazzi stagione 3

Data della prima: venerdì 3 giugno

L’ultimo anno è stato calmo, il che significa che i ragazzi non vedono l’ora di combattere. Certo, è fantastico che Homelander sia stato messo in pausa, ma il guinzaglio del governo di Butcher sta iniziando a irritarsi. E Hughie potrebbe essere incaricato di supervisionarlo, ma entrambi vogliono rompere alcune ossa e versare del sangue. Quando i ragazzi vengono a sapere di un’arma Anti-Supe, è il momento di scrocchiare le nocche e mettersi al lavoro. La loro missione, tuttavia, li vedrà entrare in gioco con i Sette, iniziare una guerra e inseguire Soldier Boy, il leggendario primo Supereroe.

Dietro le quinte con Katherine Ryan

Data della prima: giovedì 9 giugno

In questa serie britannica, Katherine Ryan dà uno sguardo approfondito alla cabaret in un’esperienza dal vivo che non ha eguali. Unendo l’artigianato teatrale comico con filmati dietro le quinte, Ryan è pronto a portare gli artisti più grandi e freschi alla Roundhouse di Londra per un concerto e uscire nel backstage.

Fairfax stagione 2

Data della prima: venerdì 10 giugno

La seconda stagione riunirà gli spettatori con questa banda di studenti delle scuole medie che cercano di capire se stessi e di trovare modi per adattarsi e tempi per distinguersi. Questa serie animata piena di disavventure riguarda il raggiungimento della maggiore età nell’era moderna. Crescere è una lotta senza tempo ma, in questo show, ci sono alcune cose che sono un po’ fuori dal mondo. Ad esempio, uno della banda sta cercando il coraggio di baciare la loro cotta che potrebbe essere un’IA!

L’estate sono diventata carina

Data della prima: venerdì 17 giugno

Basata sull’omonimo libro di Jenny Han, questa serie per adolescenti di Prime Video segue una ragazza di nome Belly che si ritrova nel mezzo di un triangolo amoroso tra due fratelli. Detti fratelli sono suoi amici e lo sono stati per anni. Il fatto è che Belly sta iniziando a farsi valere sia in sicurezza che nell’aspetto. Diventare maggiorenne per lei significa evolvere le dinamiche con le persone che ama e le prime crisi d’amore e il crepacuore, il tutto sullo sfondo dell’estate.

Il lago stagione 1

Data della prima: venerdì 17 giugno

Justin è all’indomani di una rottura. Aveva vissuto all’estero con il suo partner, ma la relazione è finita e ora sta lavorando per raccogliere i pezzi della sua vita. L’unico punto luminoso è sua figlia, Billie. L’aveva data in adozione quando era un adolescente, ma gli piacerebbe riconnettersi con lei, quindi porta questa ragazza di città al lago dalla sua infanzia. L’esperienza idilliaca, tuttavia, non va come previsto. Si scopre che il padre di Justin ha lasciato il cottage di famiglia a Maisy-May, la perfetta sorellastra di Justin. Spunto dramma.

Cloe

Data della prima: venerdì 24 giugno

Becky Green è da tempo ossessionata dalla sua amica d’infanzia Chloe Fairbourne. I social media le hanno permesso di sbirciare in ogni aspetto della vita di Chloe che pubblica… e Chloe pubblica molto. Per Internet, la vita della donna è perfetta. È una madre e una moglie con un gruppo di amici a cui è legata e una vita che chiunque vorrebbe. O almeno questo è ciò che pensa Becky.

Dopo che Chloe è morta e il suo flusso costante di contenuti l’ha accompagnata, Becky si assume il compito di indagare. Adottando una falsa identità, sta lavorando per andare a fondo di quello che è successo a Chloe. Ma più tempo trascorre con la squadra affiatata di Chloe, più Becky inizia a mettere in discussione tutto ciò che sapeva sulla donna che stava perseguitando.

A casa con i Gils stagione 1

Data della prima: venerdì 24 giugno

I Gils sono una delle famiglie musicali più famose del Brasile. Quando questa serie inizia, stanno creando un concerto che vedrà per la prima volta tutte le generazioni della famosa famiglia su un palco. La campagna di Rio de Janeiro è la base per i Gils mentre pianificano questo concerto senza precedenti. A casa con i Gil darà agli spettatori l’accesso alla vita quotidiana della famiglia, un’interazione mai vista prima tra di loro e gli 80 anni di vita di Gilberto Gil.

Le docuserie tratteranno anche argomenti come la diversità della famiglia Gil, come la cultura afro ha plasmato la società brasiliana, il razzismo nell’amato paese e altro ancora. Certo, non puoi fare una serie sui Gil senza musica, quindi A casa con i Gil sarà ricco di canzoni, ognuna delle quali segnerà l’influenza di una generazione sulla cultura brasiliana.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura su Prime Video!