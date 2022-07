Confermato il tempo di rilascio di Paper Girls su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si è fatto un nome negli ultimi anni per essere in grado di adattare romanzi e fumetti molto amati in avvincenti serie TV.

Esempi di spicco includono The Boys, Invincible, The Man in the High Castle, Mr Robot e The Tick e ora i fan di Prime Video si stanno preparando per l’attesissimo adattamento di Paper Girls di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

La serie Paper Girls arriverà sui nostri schermi alla fine di luglio, ma per i fan che vogliono guardare non appena la serie uscirà, quando è esattamente l’ora di uscita dello show?

Anteprima della trama di Paper Girls

Basata sull’omonimo franchise di fumetti, la serie racconta la storia di quattro ragazze di carta di 12 anni – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, durante il loro percorso di consegna mattutino, vengono catturate nel fuoco incrociato tra i gruppi di viaggiatori nel tempo in guerra.

Le ragazze vengono trasportate dalla mattina dopo Halloween 1988 nel futuro dove incontrano versioni adulte di se stesse, rendendosi conto che il loro futuro non è come immaginavano.

Pur essendo braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra se sperano di tornare a casa.

Ragazze di carta © Amazon Studios

Data e ora di uscita di Paper Girls

Paper Girls uscirà su Amazon Prime Video venerdì 29 luglio 2022 e sarà disponibile a mezzanotte GMT.

Questo tempo di rilascio è diverso da Netflix e Disney+, che pubblicano entrambi nuovi programmi a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Per i fan che vogliono guardare Paper Girls il prima possibile, la serie verrà rilasciata in tutto il mondo alla stessa ora e per diversi fusi orari, il che si traduce in:

17:00 PT negli Stati Uniti (il 28 luglio)

20:00 ET negli Stati Uniti (il 28 luglio)

01:00 BST nel Regno Unito

2:00 CEST in Europa

5:30 IST in India

10:00 AEST a Sydney, Australia

Ragazze di carta © Amazon Studios

Quanti episodi in totale?

Nella sua prima stagione, Paper Girls conterrà un totale di otto episodi.

A differenza della più recente serie di alto profilo di Prime Video, The Boys, tutti gli otto episodi di Paper Girls verranno pubblicati in una volta sola il 29 luglio, anziché andare in onda settimanalmente.

Di conseguenza, i fan potranno abbuffarsi della nuova serie al proprio ritmo.

Prima dell’arrivo della serie, sono stati rivelati i titoli di tutti gli otto episodi di Paper Girls:

Dolori crescenti Strano Al è morto Le lingue blu non mentono Non è mai stato per il mais Un nuovo periodo Matinée Qualche re del buco della spazzatura che rutta È finita

Ragazze di carta © Amazon Studios | Anjali Pinto

La prima stagione di Paper Girls arriva su Amazon Prime Video venerdì 29 luglio 2022.

