Confermato il tempo di rilascio della seconda stagione di The Wilds e il riepilogo della prima stagione

Sono passati 17 mesi da quando la prima stagione di The Wilds ha debuttato su Amazon Prime Video a dicembre 2020, ma dopo un’attesa agonizzante, la serie teen drama sta finalmente tornando sui nostri schermi.

Dopo aver aspettato pazientemente per quasi due anni, è sicuro dire che i fan sono ansiosi di tuffarsi direttamente nella nuova stagione quando uscirà.

Ma cosa sappiamo della stagione 2 di The Wilds e qual è il tempo di uscita dei nuovi episodi?

Riepilogo della prima stagione di The Wilds

La prima stagione di The Wilds è arrivata su Amazon Prime Video l’11 dicembre 2020.

I primi 10 episodi seguivano un gruppo di ragazze adolescenti che erano state lasciate bloccate su un’isola deserta a seguito di un incidente aereo.

Nel corso della prima stagione, le ragazze hanno imparato di più l’una sull’altra e sulle loro vite prima dell’incidente mentre lavoravano insieme per sopravvivere.

Tuttavia, non tutto è come sembra sull’isola poiché le ragazze fanno effettivamente parte di un esperimento sociale chiamato programma Dawn of Eve, diretto da Gretchen Klein.

L’episodio 10 si è concluso con Leah che ha scoperto che Nora aveva effettivamente lavorato come talpa per Gretchen, ma prima che possa condividere le informazioni, Rachel viene attaccata da uno squalo nelle acque al largo dell’isola e Nora si precipita a salvarla.

In una sequenza di flashforward finale, tutte le ragazze vengono intervistate in una struttura segreta, tutte tranne Nora e Martha.

La sequenza e la stagione si sono concluse con una sospettosa Leah che evade dalla sua stanza nella struttura e scopre una stanza piena di telecamere che mostravano un’isola simile abitata solo da ragazzi, oltre a un file contrassegnato “Twilight of Adam” che mostrava che le ragazze erano solo una metà dell’esperimento.

Data e ora di uscita della seconda stagione di The Wilds

La seconda stagione di The Wilds sarà pubblicata su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio a mezzanotte GMT.

Come tutte le uscite su Amazon Prime Video, il nuovo lotto di episodi verrà rilasciato contemporaneamente in tutto il mondo.

Per i fan che vivono in diversi fusi orari in tutto il mondo, questo si traduce in:

17:00 PT negli Stati Uniti

20:00 ET negli Stati Uniti

01:00 BST nel Regno Unito

2:00 CEST in Europa

5:30 IST in India

10:00 AEST a Sydney, Australia

Dopo il drammatico cliffhanger alla fine della prima stagione, The Wilds porterà sicuramente più colpi di scena nella sua seconda uscita.

Mentre le ragazze imparano di più sulla loro parte nell’esperimento, il gruppo di ragazzi appena introdotto dovrà anche fare i conti con la loro nuova realtà manipolata e lottare per la sopravvivenza, il tutto sotto l’occhio vigile del burattinaio Gretchen.

Quanti episodi ci sono nella stagione 2?

La seconda stagione di The Wilds sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani di The Wilds noteranno che la stagione 2 contiene due episodi in meno di quelli che abbiamo visto nella stagione 1, che comprendeva 10 capitoli.

Tuttavia, per rimediare a questo, tutti e otto i nuovi episodi verranno pubblicati in una volta sola il 6 maggio, il che significa che i fan potranno abbuffarsi della nuova stagione al proprio ritmo.

Secondo IMDb, i titoli della nuova serie di episodi sono i seguenti, con i due numeri che rappresentano rispettivamente il giorno dell’esperimento in cui si trovano le ragazze e i ragazzi.

Giorno 30/1 Giorno 34/12 Giorno 36/14 Giorno 42/15 Giorno 45/16 Giorno 46/26 Giorno 50/33 Esodo

La seconda stagione di The Wilds arriva su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

