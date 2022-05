Confermato il rilascio in streaming OTT tramite Amazon Prime

A che data e ora uscirà nel mondo la nuova serie antologica indiana Modern Love Mumbai tramite Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video India ha visto uno sviluppo incredibile negli ultimi anni; non solo in termini di numero di iscritti, ma anche di qualità degli spettacoli prodotti.

Questa settimana, gli amanti di tutto il mondo stanno contando i minuti prima che possano innamorarsi ancora una volta dell’ultima serie di commedie romantiche della piattaforma, Modern Love Mumbai.

Tuttavia, con un formato piuttosto unico che include sei storie separate, i fan non vedono l’ora di sapere quale data e ora Modern Love Mumbai uscirà per lo streaming OTT tramite Prime Video.

Di cosa parla Modern Love Mumbai?

Modern Love Mumbai è una serie comica romantica di sei episodi che darà vita a una storia d’amore diversa, concentrandosi su storie uniche della scena degli appuntamenti moderni.

“Modern Love Mumbai esplora 6 storie uniche ma universali di connessione umana e amore nelle sue varie forme: romantica, platonica, genitoriale, sessuale, familiare, coniugale, amor proprio. Ispirata all’amata rubrica del New York Times, questa edizione della popolarissima versione originale con lo stesso nome, esplora l’amore in tutte le sue forme complicate e belle contro la città dei sogni, Mumbai. – Anteprima didascalia, tramite YouTube.

Ognuno dei sei episodi di Modern Love Mumbai è diretto da alcune delle migliori menti della moderna industria televisiva indiana, ognuno anche con il proprio cast di bei personaggi.

Rat Rani (episodio 1) è diretto da Shonali Bose e vede nel cast Fatima Sana Shaikh, Tannishtha Chatterjee e Shovon Jaman.

Baai (episodio 2) è diretto da Hansal Mehta e interpretato da Pratik Gandhi, Kashmira Irani e Tanuja Samarth.

Mumbai Dragon (episodio 3) è diretto da Vishal Bhardwaj e interpretato da Wamiqa Gabbi, Anurag Kashyap e Naseeruddin Shah.

My Beautiful Wrinkles (episodio 4) è diretto da Alankrita Shrivastava e vede nel cast Ahsaas Channa, Rahul Vohra e Danesh Razvi.

I Love Thane (episodio 5) è diretto da Dhruv Sehgal e interpretato da Prateik Babbar, Ritwik Bhowmik e Dolly Singh.

Cutting Chai (episodio 6) è diretto da Nupur Asthana ed è interpretato da Chitrangda Singh, Arshad Warsi e Flora Jacob.

Modern Love Mumbai: data e ora di rilascio OTT

Come confermato ufficialmente da Amazon Prime Video India nel trailer di YouTube, tutti e sei gli episodi della prima stagione di Modern Love Mumbai usciranno venerdì 13 maggio.

Il colosso dello streaming non ha ancora confermato l’orario di lancio specifico per Modern Love Mumbai; tuttavia, Amazon Prime Video India in genere rilascia tutti i suoi contenuti originali alle 00:00 IST.

I fan al di fuori dell’India dovrebbero notare che ciò significa che Modern Love Mumbai sarà tecnicamente presentato in anteprima il 12 maggio a causa delle differenze nei fusi orari internazionali:

Pacific Time – 11:30 PDT

Ora orientale – 14:30 EDT

Ora britannica – 19:30 BST

Ora europea – 20:30 CEST

Ora del Pakistan – 11:30 IST

Ora dell’India – 00:00 IST

Ora delle Filippine – 2:30 PHT

Storie d’amore più moderne in lavorazione

La buona notizia per i fan della serie Modern Love è che altre due serie sono già in fase di sviluppo!

Il 14 febbraio 2022, la pagina Twitter di Amazon Prime Video India ha condiviso un breve video di 30 secondi in cui annunciava che il franchise di Modern Love avrebbe incluso un totale di tre versioni.

Ciascuna delle versioni utilizzerà lo stesso formato di sei episodi, in stile antologico, con le altre due serie Modern Love Hyderabad e Modern Love Chennai.

Le date di uscita di Modern Love Hyderabad e Chennai purtroppo non sono state ancora rivelate, ma i fan possono aspettarsi che ulteriori informazioni su queste vengano rivelate dopo l’uscita della storia d’amore con sede a Mumbai questa settimana.

