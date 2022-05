Confermati la data di uscita dell’Episodio 5 e il programma di Freevee

La serie spin-off Bosch: Eredità ha presentato in anteprima i suoi primi quattro episodi su Amazon Freevee e i fan non hanno altro che elogi per la prima.

Confermiamo quando è prevista l’uscita dell’episodio 5, includiamo una guida all’episodio e diamo un’occhiata alle possibilità della seconda stagione.

Sviluppato da Michael Connelly, Tom Bernardo ed Eric Overmyer per Amazon Freevee, Bosch: Eredità è interpretato da Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen Chang e altri in questo spin-off dell’originale procedurale di polizia con Hieronymus “Harry” Bosch, diventato PI della polizia di Los Angeles.

BOSCH Stagione 7 – Trailer ufficiale

BridTV

2227

BOSCH Stagione 7 – Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/nkA7xFnndfg/hqdefault.jpg

793311

793311

centro

13872

Bosch: Legacy Episodio 5 data di uscita

Bosch: Eredità Episodio 5, intitolato Piano Bandrà in onda venerdì 13 maggio 2022 su Amazon Freevee.

L’episodio 6 andrà in onda contemporaneamente all’episodio 5 in una doppia fattura, che sarà lo schema di rilascio per il resto della serie.

Entrambi gli episodi arriveranno sulla piattaforma a Midnight GMT, come tutte le altre versioni di Amazon, e questa volta si traduce in:

17:00 PT – USA (12 maggio)

20:00 ET – USA (12 maggio)

01:00 BST – Regno Unito

2 AM CEST – Europa

5:30 IST – India

10:00 AEST – Sydney, Australia

Bosch: conteggio degli episodi legacy e programma di rilascio

Bosch: Eredità ha 10 episodi per completare il debutto dello spin-off su Amazon Freevee, continuando la narrazione stabilita nella serie originale Bosch.

Di seguito, abbiamo evidenziato lo schema di rilascio completo di date in onda e titoli degli episodi:

Episodio 1: Il lato sbagliato dell’addio – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 2: Pompato – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 3: Messaggio in una bottiglia – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 4: Ferri di cavallo e bombe a mano – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 5: Piano B – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Episodio 6: Catena di autenticità – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Episodio 7: Uno dei tuoi – 20 maggio 2022

– 20 maggio 2022 Episodio 8: Linea di sangue – 20 maggio 2022

– 20 maggio 2022 Episodio 9: Il gatto ha un nome? – 27 maggio 2022

– 27 maggio 2022 Episodio 10: Sempre/Tutti i modi – 27 maggio 2022

Bosch: Legacy è stato rinnovato per la stagione 2?

Sì, Bosch: Eredità è già stata rinnovata per una seconda stagione, con Amazon che ha annunciato la sua continuazione durante la presentazione NewFronts 2022 dell’azienda per i marketer.

L’autore del Boschi La serie, Michael Connelly, è anche andata su Twitter per celebrare il lancio dei primi quattro episodi dello spin-off, ricordando ai fan che la stagione 2 era già stata rinnovata in anticipo.

La serie originale di Boschi ha funzionato per sette stagioni su Amazon Prime Video, a partire dal 2014, e la giuria è ancora fuori per quanto tempo durerà lo spin-off.

Impossibile caricare questo contenuto

I primi 4 episodi di #BoschLegacy sono ora in streaming su @AmazonFreevee e Prime Video. Questi saranno seguiti da 2 episodi ciascuno nei 3 venerdì successivi, per un totale di 10 episodi nella stagione 1. (Bosch: Legacy è già stato rinnovato per la stagione 2!) pic.twitter.com/1PIDo97Rr8 — Michael Connelly (@Connellybooks) 6 maggio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

Bosch: Legacy è ora in streaming su Amazon Freevee.

In altre notizie, quanti episodi The Wilds stagione 2? Spiegazione del programma di rilascio