Confermate la data e l’ora di uscita della terza stagione di The Boys su Prime Video

The Boys ha completamente ribaltato il genere dei supereroi quando è arrivato per la prima volta sui nostri schermi nel 2019, diventando una delle più grandi serie di Amazon Prime Video nel processo.

Dopo gli eventi intrisi di sangue della seconda stagione, la serie dovrebbe finalmente tornare dopo due lunghi anni trascorsi con alcuni volti nuovi pronti a scuotere le cose come mai prima d’ora.

Comprensibilmente, i fan sono ansiosi di guardare i nuovi episodi non appena saranno disponibili, ma quando sarà esattamente il momento di uscita della terza stagione di The Boys?

Riepilogo della seconda stagione di The Boys

La seconda stagione di The Boys è andata in onda su Amazon Prime Video il 4 settembre 2020.

La stagione è iniziata con i Boys in fuga dopo che la morte di Madelyn Stillwell per mano di Homelander è stata bloccata su Billy Butcher.

Dopo la morte di Stillwell, Homelander cerca di affermare un maggiore controllo su Vought e introduce Stormfront come il nuovo membro dei Sette. Tuttavia, sconvolge rapidamente il carrello delle mele con i suoi metodi divisivi e l’uso dei social media.

Con il progredire della stagione, diventa chiaro che non tutto è come sembra con Stormfront e in seguito viene rivelato che aveva legami con la Germania nazista ed è stata in realtà la prima in assoluto a ricevere il Composto V da suo marito, Frederick Vought.

Nel frattempo, Annie lavora per aiutare ad abbattere Vought dall’interno mentre si allea con un ingegnere di nome Gecko per far trapelare il fatto che i supereroi sono in realtà creati da Vought usando il Composto V, che in seguito spinge la deputata Victoria Neuman a organizzare un’udienza .

Tuttavia, l’udienza va gravemente storta quando uno sconosciuto assassino attacca, facendo esplodere in modo cruento le teste di diversi partecipanti e del testimone principale.

La stagione 2 giunge a una conclusione esplosiva quando Butcher e i ragazzi affrontano Homelander e Stormfront. Quando Stormfront attacca Becca, Ryan – lei e il figlio di Homelander – usa i suoi poteri per difenderla. Mentre riesce a rendere inabile Stormfront usando i suoi occhi laser, colpisce accidentalmente Becca e la uccide.

I ragazzi hanno la loro pancetta salvata e vengono scagionati da tutte le accuse dopo che Maeve ha minacciato Homelander, avvertendolo che mostrerà al mondo il video dell’incidente aereo nella prima stagione se non li lascia in pace.

E infine, la stagione si conclude con Adana della Chiesa del Collettivo che cade vittima del misterioso assassino e viene rivelato che lui è in realtà la deputata Victoria Neuman.

Data e ora di uscita della terza stagione di The Boys

La terza stagione di The Boys arriva su Amazon Prime Video venerdì 3 giugno 2022.

I fan che vorranno guardare gli episodi non appena saranno pubblicati potranno farlo a partire dalla mezzanotte GMT.

Questo differisce dai tempi di uscita su Netflix e Disney+, che sono mezzanotte PT, il che significa che i fan negli Stati Uniti dovrebbero effettivamente essere in grado di guardare la sera del 2 giugno.

Tradotto per diversi fusi orari in tutto il mondo, il tempo di uscita per la stagione 3 di The Boys si traduce in:

17:00 PT negli Stati Uniti (il 2 giugno)

20:00 ET negli Stati Uniti (il 2 giugno)

01:00 BST nel Regno Unito

2:00 CEST in Europa

5:30 IST in India

10:00 AEST a Sydney, Australia

In termini di trama della terza stagione, è passato un anno dagli eventi della seconda e troviamo un mondo in gran parte in pace poiché Homelander è stato sottomesso, Butcher and the Boys lavorano per il governo e sono supervisionati da Hughie tra tutte le persone.

Tuttavia, la pace combattuta non durerà quando i Ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anit-Supe e li fa schiantare a capofitto contro i Sette e nel frattempo iniziano una guerra.

Quanti episodi nella stagione 3?

La terza stagione di The Boys sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie noteranno che questo rispecchia entrambe le stagioni 1 e 2 poiché entrambe le puntate precedenti presentavano otto episodi ciascuna.

Per rendere il 3 giugno ancora più eccitante per i fan, i primi tre episodi della stagione 3 verranno pubblicati contemporaneamente prima che la serie inizi a essere trasmessa settimanalmente per gli episodi rimanenti.

Ciò significa che il programma di rilascio per la stagione 3 di The Boys è simile a questo:

Restituire | 3 giugno L’unico uomo nel cielo | 3 giugno Costa Barbareschi | 3 giugno Glorioso piano quinquennale | 10 giugno L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie | 17 giugno Erogasmo | 24 giugno Arriva una candela per accenderti a letto | 1 luglio Il selvaggio istantaneo bianco caldo | 8 luglio

La terza stagione di The Boys sarà disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video da venerdì 3 giugno 2022.

