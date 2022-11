Confermata la data di uscita di Kantara per lo streaming OTT e la piattaforma

Dopo un’incredibile performance al botteghino, la data di uscita e la piattaforma di streaming OTT per Kantara sono state finalmente confermate.

L’industria cinematografica indiana è stata duramente colpita dalla pandemia di coronavirus, ma si è ripresa nel 2022 con alcune produzioni eccezionali.

Mentre i fan tornano al loro teatro locale, c’è ancora un grande contingente di appassionati di cinema che potrebbero non sentirsi a proprio agio seduti in una stanza buia e piena di estranei; preferendo invece attendere l’uscita in casa.