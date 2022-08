Confermata la data di uscita dell’episodio 4 dell’Arsenal su Prime Video

La tanto amata docuserie sportiva All or Nothing di Amazon Prime Video è tornata sui nostri schermi, questa volta coprendo gli ex giganti del calcio, l’Arsenal, mentre tentano di risalire la vetta della Premier League.

Tuttavia, invece di pubblicare tutti gli episodi della serie in una volta, Prime Video sta utilizzando un programma di rilascio leggermente diverso, il che ha lasciato i fan in trepidante attesa dell’arrivo della prossima puntata.

Ma quando uscirà esattamente l’episodio 4 di All or Nothing: Arsenal su Prime Video e quanti episodi ci sono in totale?

Tutto o niente: riassunto degli episodi 1-3 dell’Arsenal

Tutto o niente: l’Arsenal è arrivato su Amazon Prime Video giovedì 4 agosto 2022, giusto in tempo per l’inizio della nuova stagione di Premier League.

L’episodio 1 vede l’Arsenal fare il peggior inizio di stagione in assoluto con tre sconfitte di fila, con il risultato che molti fan ed esperti iniziano a chiedersi se l’allenatore Mikel Arteta debba essere licenziato.

La fortuna sorride allo spagnolo, tuttavia, poiché i nuovi acquisti, come Aaron Ramsdale, aiutano a cambiare la forma del club, vedendoli andare su un’impressionante serie di 10 partite di imbattibilità.

Ma la toppa viola non dura per sempre, poiché una visita al Liverpool vede la squadra precipitare sulla Terra dopo un’umile sconfitta per 4-0.

All or Nothing: data di uscita e anteprima dell’episodio 4 dell’Arsenal

L’episodio 4 di All or Nothing: Arsenal uscirà giovedì 11 agosto 2022.

Amazon Prime Video rilascerà anche gli episodi 5 e 6 lo stesso giorno, offrendo ai fan altri tre episodi in cui tuffarsi.

Il programma di rilascio settimanale non dovrebbe sorprendere troppo i fan di All or Nothing poiché anche la serie 2020 sul Tottenham Hotspur è andata in onda settimanalmente.

Episodio 4 di All or Nothing: l’Arsenal promette di essere esplosivo poiché problemi disciplinari con Pierre-Emerick Aubameyang lo vedranno rimosso come capitano del club, una saga che alla fine lo vedrà partire per unirsi al Barcellona nella finestra di mercato di gennaio.

Quanti episodi in totale?

All or Nothing: Arsenal sarà composto da otto episodi in totale.

I fan veterani delle docuserie sportive non dovrebbero essere troppo sorpresi dal conteggio degli episodi poiché le serie su Manchester City e Juventus avevano entrambe lo stesso numero di capitoli.

Tutto o niente: il Tottenham Hotspur è arrivato in nove episodi leggermente più lunghi, tuttavia, anche se quella serie ricca di azione includeva una partenza manageriale e lo scoppio della pandemia di Covid-19.

Dopo che i primi tre episodi sono arrivati ​​​​il 4 agosto, i prossimi tre capitoli andranno in onda l’11 agosto prima che gli ultimi due episodi arrivino il 18 agosto.

Il programma completo di rilascio di All or Nothing: Arsenal è il seguente:

Episodio 1 – Nuovi inizi | 4 agosto

Episodio 2 – Il derby a nord di Londra | 4 agosto

Episodio 3 – Resta in gioco | 4 agosto

Episodio 4 | 11 agosto

Episodio 5 | 11 agosto

Episodio 6 | 11 agosto

Episodio 7 | 18 agosto

Episodio 8 | 18 agosto

All or Nothing: Arsenal è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 4 agosto 2022.

