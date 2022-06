Con chi finisce Belly in The Summer I Turned Pretty?

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Summer I Turned Pretty*

L’amore è nell’aria nella nuova serie di Amazon Prime Video, The Summer I Turned Pretty, mentre il romantico dramma di formazione racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin.

Belly si ritrova nel mezzo di un triangolo amoroso per tutta la serie con i suoi amici, Conrad e Jeremiah, che cercano di conquistarla in vari punti.

Naturalmente, i fan curiosi si chiedono con chi finirà Belly in The Summer I Turned Pretty.

The Summer I Turned Pretty è apparso su Amazon Prime Video venerdì 17 giugno 2022.

Basata sulla trilogia di romanzi di Jenny Han, la serie racconta la storia di Isabel “Belly” Conklin, mentre lei e la sua famiglia tornano alla casa sulla spiaggia dove hanno trascorso ogni estate da prima della sua nascita.

Tuttavia, il viaggio annuale di Belly nel suo posto preferito quest’anno è complicato, poiché si ritrova ad attirare l’attenzione dei suoi amici, Jeremiah e Conrad, ed è saldamente collocata nel mezzo di un complesso triangolo amoroso.

Spiegazione del triangolo amoroso di Summer I Turned Pretty

Quando inizia The Summer I Turned Pretty, Belly punta gli occhi su Conrad, per il quale ha una cotta da tempo.

Tuttavia, le cose si complicano all’istante quando Conrad si riunisce con Nicole a una festa del falò, lasciando Belly con poca scelta se non quella di andare avanti.

Il triangolo amoroso diventa brevemente un quadrato dell’amore quando Cam entra e lui e Belly condividono un bacio alla festa del falò la loro prima notte nella casa sulla spiaggia. Ma la loro breve avventura non durerà perché semplicemente non c’è una scintilla tra di loro.

Con il progredire degli episodi, Belly e Conrad trascorrono più tempo insieme e ci sono indizi che potrebbe piacergli anche Belly.

Ma proprio mentre la coppia sembra sul punto di baciarsi, interviene il fratello di Conrad, Jeremiah, interrompendo il loro momento romantico con un fuoco d’artificio durante le celebrazioni del 4 luglio.

Jeremiah lo ha fatto perché ha segretamente avuto la sua cotta per Belly e dopo aver visto Conrad e Belly quasi baciarsi, intensifica il suo gioco, complicando la situazione.

Con chi finisce Belly?

Entro la fine della prima stagione di The Summer I Turned Pretty, Belly e Conrad finiscono insieme, ma è una strada complicata per arrivarci.

Dopo che il triangolo amoroso ha portato a un’abbondante tensione tra il trio, Belly sembra prendere la sua decisione mentre invita Jeremiah ad accompagnarla al ballo delle debuttanti di quell’estate poiché appare più aperto nel suo affetto per lei.

Ma Jeremiah perde la sua occasione e Conrad interviene per ballare con Belly al ballo. Il momento romantico porta finalmente Belly e Conrad a baciarsi sulla spiaggia mentre la stagione finisce con la coppia che vivrà per sempre felici e contenti…

Ma non per molto. Come i fan del libro sapranno già, ci sono ancora alcuni colpi di scena in arrivo in questa storia.

Nonostante il primo libro si concluda con Belly e Conrad che si incontrano, il secondo romanzo li vede separati dopo che Conrad si è ritirato in se stesso in mezzo a problemi familiari, portando Jeremiah a intervenire ancora una volta e alla fine persino a proporre a Belly.

Ma il matrimonio viene annullato quando la coppia si rende conto che non sono fatti per stare insieme e dopo diversi anni, Belly e Conrad finalmente si riuniscono e l’ultimo libro della trilogia li vede sposarsi e iniziare una nuova vita insieme.

The Summer I Turned Pretty è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo l’arrivo il 17 giugno 2022.

