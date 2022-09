Come guardare The Rings of Power in India, tempo di rilascio e streaming OTT

Come possono i fan in India guardare la nuova serie TV de Gli anelli del potere de Il Signore degli Anelli, in quale data e ora verranno pubblicati gli episodi per lo streaming?

È finalmente giunto il momento di tornare alla Terra di Mezzo e all’iconico franchise de Il Signore degli Anelli.

The Rings of Power è una nuova serie fantasy americana, ambientata qualche migliaio di anni prima degli eventi descritti in The Fellowship of the Ring (2001), il primo film della trilogia originale.

Tuttavia, con un franchise così amato arriva un pubblico globale con fan in quasi ogni angolo del mondo; il che significa che sapere esattamente quando e dove lo spettacolo sarà presentato in anteprima diventa sempre più importante.

Quindi, come puoi trasmettere in streaming la nuova serie de Il Signore degli Anelli in India e a che ora usciranno gli episodi 1 e 2 di The Rings of Power per lo streaming OTT?

Come guardare Gli anelli del potere in India

La serie TV live-action Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sarà resa disponibile per lo streaming online esclusivamente attraverso la piattaforma Amazon Prime Video.

La piattaforma di streaming OTT offre attualmente diverse opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso a The Rings of Power al momento del suo rilascio:

Rs 179 al mese

Rs 459 per tre mesi

Rs 1499 per 12 mesi

Ognuna di queste opzioni di abbonamento includerà comunque l’accesso a Prime Video, oltre a Prime Music, sconti speciali sui prodotti, consegne gratuite di uno o due giorni e molto altro.

“Dal lancio 5 anni fa in India, Prime ha continuato ad aumentare il valore che offre ai membri. Prime offre una combinazione senza precedenti di vantaggi per lo shopping, il risparmio e l’intrattenimento per rendere la vita più comoda e divertente ogni singolo giorno, e continuiamo a investire per rendere Prime ancora più prezioso per i clienti”. – Amazon India.

The Rings of Power episodio 1: data e ora di uscita confermate

Gli episodi 1 e 2 de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere dovrebbero essere presentati in anteprima negli Stati Uniti giovedì 1 settembre.

Per i fan in attesa in India, ciò significa che i primi due episodi della nuova serie saranno resi disponibili per lo streaming OTT tramite Amazon Prime Video India venerdì 2 settembre.

Come confermato dal colosso dello streaming, il primo e il secondo episodio verranno lanciati dalle 6:30 IST di venerdì 2 settembre.

Pacific Time – 18:00 (1 settembre)

Ora orientale – 9:00 (2 settembre)

Ora britannica – 2:00 (2 settembre)

Ora europea – 03:00 (2 settembre)

Ora del Pakistan – 6:00 (2 settembre)

Ora dell’India – 6:30 (2 settembre)

Ora delle Filippine – 9:00 (2 settembre)

Ora del Giappone – 10:00 (2 settembre)

Australia Central Time – 10:30 (2 settembre)

Quindi, la finestra di rilascio specifica per gli episodi futuri cambierà quindi nei seguenti orari internazionali (dall’episodio 3 in poi):

Ora del Pacifico – 21:00

Ora orientale – 00:00

Ora britannica – 5:00

Ora europea – 6:00

Ora del Pakistan – 9:00

Ora dell’India – 9:30

Ora delle Filippine – 12:00

Ora del Giappone – 13:00

Ora centrale dell’Australia – 13:30

Chi sono i protagonisti?

I seguenti attori sono stati segnalati per essere presenti nella prossima serie TV live-action Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere:

Cynthia Addai-Robinson nel ruolo di Miriel

Robert Aramayo nel ruolo di Elrond

Owain Arthur nel ruolo di Durin IV: principe della città nanica di Khazad-dûm

Maxim Baldry nel ruolo di Isildur

Nazanin Boniadi nel ruolo di Bronwyn

Morfydd Clark nel ruolo di Galadriel

Ismael Cruz Cordova nel ruolo di Arondir

Charles Edwards come Celebrimbor

Trystan Gravelle nel ruolo di Pharazôn

Lenny Henry nel ruolo di Sadoc Burrows

Ema Horvath nel ruolo di Eärien: la sorella di Isildur

Markella Kavenagh nel ruolo di Elanor “Nori” Brandyfoot

Simon Merrells come Trevyn

Tyroe Muhafidin nel ruolo di Theo: il figlio di Bronwyn

Peter Mullan nel ruolo di Durin III: re della città nanica di Khazad-dûm

Sophia Nomvete nel ruolo di Disa: principessa della città nanica di Khazad-dûm

Lloyd Owen nel ruolo di Elendil

Megan Richards nel ruolo di Poppy Proudfellow

Dylan Smith nel ruolo di Largo Brandyfoot: il padre di Nori

Charlie Vickers come Halbrand

Leon Wadham nel ruolo di Kemen: il figlio di Pharazôn

Benjamin Walker nel ruolo di Gil-galad

Daniel Weyman nei panni di uno sconosciuto senza nome che cade dal cielo in una meteora fiammeggiante

Sara Zwangobani nel ruolo di Marigold Brandyfoot: la madre di Nori

