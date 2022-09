Come guardare The Rings of Power ep 4 in India, spiegato il tempo di rilascio di OTT

Come possono i fan in India guardare l’episodio 4 di The Rings of Power online e a che ora uscirà l’ultima avventura per lo streaming OTT?

Tra la casa del drago e gli anelli del potere; La fantasia governa i regni.

Quest’ultimo titolo, The Lord of the Rings: The Rings of Power, ha sicuramente avuto un’apertura divisiva per tre settimane con le molestie del cast sui social media insieme al review bombing sui siti di rating.

Tuttavia, l’episodio 3 della scorsa settimana ci ha mostrato scorci di brillantezza e un’istantanea del vero potenziale che questa serie può offrire sia ai fan del franchise originale che ai nuovi arrivati.

The Rings of Power punterà a costruire su questo con l’avventura di questa settimana, ma come possono i fan in India guardare la serie online e a che ora uscirà l’episodio 4 per lo streaming OTT?

The Rings of Power episodio 4 in uscita in India

In India, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è disponibile per lo streaming esclusivamente tramite la piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

L’uscita dell’episodio 4 di The Rings of Power è prevista in India venerdì 16 settembre e sarà disponibile per lo streaming dalle 9:30 ora solare indiana.

A livello internazionale, l’ultima puntata della serie fantasy sarà presentata in anteprima nei seguenti orari:

Pacific Time – 21:00 (15 settembre)

Ora orientale – 00:00

Ora britannica – 5:00

Ora europea – 6:00

Ora del Pakistan – 9:00

Ora dell’India – 9:30

Ora delle Filippine – 12:00

Ora del Giappone – 13:00

Ora centrale dell’Australia – 13:30

È disponibile una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime per i nuovi clienti in India, con i seguenti abbonamenti attualmente in offerta:

Rs 179 per un solo mese

Rs 459 per tre mesi

Rs 1499 per 12 mesi

Ci sono anche varie offerte bundle di terze parti che includono un abbonamento ad Amazon Prime Video in India. Questi includono i piani prepagati e postpagati Airtel, i piani Jio Fiber Broadband e postpagati, i piani postpagati Vi, che possono partire da Rs 155.

Tuttavia, l’accesso ad Amazon Prime Video è solo uno dei vantaggi dell’abbonamento. L’abbonamento include anche la consegna Prime in un giorno, nonché l’accesso a “70 MM di brani senza pubblicità con Amazon Music, punti premio illimitati del 5% su Amazon acquisti con la carta di credito Amazon Pay ICICI, accesso a contenuti di gioco gratuiti su popolari giochi per dispositivi mobili con Prime Gaming, accesso gratuito a una selezione a rotazione di migliaia di libri con Prime Reading.

Un breve riassunto dell’episodio 3 “Adar”

L’episodio 3 di The Rings of Power si è aperto con Arondir nel campo degli Orchi che si è riunito con i suoi Undici compagni. Nel frattempo, Galadriel e Halbrand sono stati prelevati da Elendil, un capitano di marina númenóreano e padre di Isildur ed Earien, che li riporta sulla sua isola.

Tuttavia, Galadriel e Mirel, la regina di Númenór, iniziano con il piede sbagliato mentre l’Elfo tenta di vantarsi del suo status mentre Mirel minimizza la sua posizione – Halbrand interviene e porta di nascosto a Galadriel il suo coltello.

Torna ad Arondir, dove gli Elfi iniziano a combattere contro i loro rapitori Orchi nella speranza di fuggire oltre il crinale e nella foresta più vicina: finisce con l’uccisione di uno dei compagni di Arondir.

Galadriel cerca nella biblioteca di Númenórean con Elendil, dove si rendono conto che il sigillo trovato nell’episodio 1 non è solo opera di Sauron, ma è una mappa con le istruzioni che conduce tutti i seguaci nelle Terre del Sud.

Galadriel fa quindi visita ad Halbrand in prigione dopo una piccola rissa tra ubriachi, dove lo identifica come il vero re delle Terre del Sud e condivide ciò che hanno appreso sui piani di Sauron.

Anche gli Harfoots si stanno preparando alla migrazione, ma la tensione sale quando diventa chiaro che il padre di Nori non potrà camminare sulla sua caviglia rotta. In una riunione di gruppo, The Stranger si imbatte nel campo e terrorizza gli Harfoots: la famiglia di Nori viene costretta a viaggiare dietro la migrazione come punizione. Per fortuna, The Stranger li segue e si offre di aiutare a trasportare il carrello in modo che la famiglia (più Poppy) non venga lasciata indietro.

L’episodio si conclude quindi con Arondir e gli Elfi che tentano un’altra fuga. Dopo aver combattuto con un Warg, uno di loro riesce a superare la cresta solo per essere colpito da un arciere Orco. Arrondir perde i sensi e viene portato dal leader dell’Orco chiamato Adar, che sembra essere lui stesso un Elfo.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

