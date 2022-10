Come guardare Kamen Rider Black Sun e il totale dell’episodio spiegato

Come puoi guardare Kamen Rider Black Sun online e quanti episodi include la stagione 1 del riavvio del 2022?

Kamen Rider è una classica serie di fantascienza, ma il franchise sta ancora impressionando i fan di tutto il mondo nonostante sia in circolazione da oltre 50 anni!

Questa settimana, un riavvio della serie originale di Kamen Rider Black del 1987 è stato presentato in anteprima in tutto il mondo con un ricevimento favoloso, chiamato Kamen Rider Black Sun, con una fascia di età grizzly 18+.

Quindi, come puoi guardare Kamen Rider Black Sun online e quanti episodi sono stati rilasciati per lo streaming OTT?

Come guardare Kamen Rider Black Sun online

Kamen Rider Black Sun è stato rilasciato per lo streaming OTT tramite la piattaforma Amazon Prime Video in oltre 200 territori venerdì 28 ottobre alle 00:00 JST.

Negli Stati Uniti, Amazon Prime Video è disponibile per $ 8,99 al mese come abbonamento autonomo, $ 14,99 al mese e $ 139 all’anno per Amazon Prime.

La sigla della serie si chiama “Hai visto l’alba?” ed è interpretato dal cantante giapponese Chogakusei; disponibile su Spotify, Apple Music, Deezer e iTunes Store.

Kamen Rider Black Sun è disponibile con sottotitoli in inglese, olandese, spagnolo, francese, indonesiano, italiano e portoghese.

“Sto tremando per questo progetto scandaloso, un riavvio di Kamen Rider BLACK. Ci metterò tutto il mio talento in modo che non venga schiacciato dal peso di 50 anni di storia di Kamen Rider. Farò del mio meglio per assicurarmi che la triste storia dei due, Kotaro Minami e Nobuhiko Akizuki, lasci un nuovo segno nella storia degli eroi giapponesi. Per favore, aspettalo!” – Kazuya Shiraishi, tramite Crunchyroll.

Quanti episodi ci sono in Kamen Rider Black Sun?

Avviso spoiler: questa sezione conterrà la sinossi dell’episodio di Kamen Rider Black Sun, letta a tua discrezione.

Kamen Rider Black Sun stagione 1 include 10 episodi totali, con una durata media tra 37 e 58 minuti.

Tutti i 10 episodi sono stati presentati in anteprima il 10 ottobre, quindi non c’è da aspettare per le versioni settimanali, con la seguente sinossi dell’episodio condivisa da Amazon Prime Video.

Episodio 1 – “Le pietre sacre vengono impiantate nei corpi di due ragazzi. Decenni dopo, il mondo è diviso. C’è chi vuole eliminare i “kaijin” e chi vuole convivere con loro. In mezzo a questo, c’è un uomo, Kotaro Minami, che è in qualche modo un recluso. Un giovane attivista, Aoi Izumi vuole cambiare il mondo diviso. Quando Aoi e Kotaro si incontrano, il tempo che si era fermato ricomincia a scorrere…”

Episodio 2 – “Il primo ministro Shinichi Dounami esercita il suo potere, mentre riempie le tasche attraverso gli affari kaijin, approfittando dei bisognosi e delle minoranze. Il Gorgom Party, un partito politico legato a Dounami, invia un assassino a Kotaro con l’ordine di recuperare la Kingstone. Nobuhiko interviene, ma qual è il suo vero scopo?”

Episodio 3 – “Dopo l’attacco, Aoi e Kotaro si ritrovano in una strana relazione. Nel frattempo, Bilgenia, che aveva ottenuto prove video da Kawamoto, l’uomo ricercato non ne parla a Dounami. In mezzo a tutto questo, la protesta a cui partecipa Aoi si trasforma in scontri violenti e caos. Poi all’improvviso appare Nobuhiko Akizuki, che insiste sui diritti dei kaijin e li spinge ad agire”.

Episodio 4 – “Nobuhiko, insieme ai kaijin che ha radunato, cerca di recuperare l’ex Gorgom. Un vecchio amico gli fa visita e lo informa che la Kingstone è sotto la cura di Aoi, quindi si reca a Kotaro… Nel frattempo, Aoi è felice di rivedere suo padre, Hideo Kawamoto. Tuttavia, Aoi viene improvvisamente inseguita senza sosta da suo padre che si è trasformato in un kaijin. Ma viene salvata da una persona inaspettata”.

Episodio 5 – “Kotaro ricorda le parole di Yukari sulla sconfitta del “Re della Creazione”. Nella sua città natale rimane una struttura per la sperimentazione sui kaijin e Bilgenia li aspetta. Aoi e sua madre vengono fatte prigioniere. Kotaro cerca di salvarli, ma un “Mantide” si frappone sulla sua strada. Nella battaglia, scopre la verità e il suo odio per Bilgenia cresce, facendo sì che il Sole Nero manifesti nuovi poteri.

Episodio 6 – “I tre sacerdoti conducono un rituale in risposta al lamento di Dounami, ma vengono respinti dal “Re della Creazione”. Nel frattempo, viene effettuato un attacco al Gorgom Party. Darom si scontra con Kotaro, ma per proteggere i “mostri” implora la successione del “Re della Creazione”. Nel frattempo, Aoi e la sua amica d’infanzia Shunsuke Komatsu liberano le persone catturate e cercano di scappare…”

Episodio 7 – “Kotaro affronta ancora una volta il “Re della Creazione”. Ciò significava affrontare l’abominevole passato e tutto doveva essere risolto. Davanti al cadavere del re, Nobuhiko viene informato della verità su Yukari. Nel frattempo, Aoi e Shunsuke riescono a scappare nonostante abbiano perso varie cose. Ma mentre tornano a casa, dopo essersi separati da Aoi, Shunsuke è circondato da un gruppo anti-kaijin…”

Episodio 8 – “Rino, che si è preparata alla propria scomparsa, affida a “Nomi” una “chiave”, e la porge a sua figlia Aoi. Aoi si riunisce con Kotaro dopo che ha ripreso conoscenza e lei gli dice con un sorriso che ha protetto la Kingstone. Nobuhiko, che ha raggiunto un nuovo culmine negando i metodi di Darom e chiedendo un cambiamento a Gorgom, indica il suo amato settore stradale nella sua città natale.

Episodio 9 – “Nobuhiko, che ha ottenuto il potere sui kaijin, notifica al Primo Ministro Dounami che gli umani dovrebbero prendere il loro posto sotto il loro comando. Nel frattempo, nella grotta marina dove “kujira” sta ancora fornendo cure, avviene un miracolo grazie al potere di Aoi, che si è unito a loro. Kotaro, che è rigenerato dal miracolo, pronuncia le parole “riscalda il paradiso” con una forte volontà”.

Episodio 10 – “Il Sole Nero trascende il tempo e vola nel cielo. Credendo nella propria giustizia, si dirige a rovesciare Shadow Moon per il bene del pianeta. I due si lanciano nella battaglia finale per il loro destino. Dopo una feroce battaglia, Nobuhiko affida la Kingstone a Kotaro e torna a Yukari. Ma dietro le quinte, un’ombra che stava osservando l’intera faccenda è in agguato sospettosamente…”

Incontra il cast del nuovo drama giapponese

Il cast principale del dramma televisivo Kamen Rider Black Sun include:

Kotaro Minami: Hidetoshi Nishijima

Nobuhiko Akizuki: Tomoya Nakamura

Il giovane Kotaro Minami: Aoi Nakamura

Bilgenia: Takahiro Miura

Pipistrello Kaijin: Takuma Otoo

Balena Kaijin: Gaku Hamada

Baraom: Abbastanza Ohta

Bishium: Yo Yoshida

Giovane Bishium: Mana Sakurai

Darom: Nakamura Baijaku II

Anemone Kaijin: Miwako Kakei

Il primo ministro Shinichi Donami

Il giovane Shinichi Donami: Oshiro Maeda

Isao Nimura: Toshinori Omi

Segretario Generale: Minori Terada

Wataru Igaki: Hiroki Konno

