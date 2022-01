Come guardare i film After in ordine cronologico

Alcuni hanno Il Signore degli Anelli, altri hanno Harry Potter…

Ci sono molti franchise di film che vantano un seguito appassionato, indipendentemente dai tuoi gusti nel genere. Al di là di maghi e meraviglie, d’altra parte, c’è una serie di film a cui gli appassionati di romanticismo e relazioni al cinema non possono resistere in questo momento.

Ovviamente stiamo parlando di After.

La prima puntata è stata presentata per la prima volta nel 2019 e ha introdotto il pubblico nella vita di Tessa e Hardin, interpretati rispettivamente da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

È stato un successone e inevitabilmente sono emersi dei sequel. Per i nuovi arrivati, affrontiamo come guardare i film After in ordine.

Come guardare i film After in ordine

Poiché i film non sono intitolati After 2, After 3, ecc. Potrebbe creare un po’ di confusione per coloro che solo ora si stanno avvicinando alla serie.

Quindi, ecco come guardarli in ordine:

Dopo (2019)

Dopo che ci siamo scontrati (2020)

Dopo che siamo caduti (2021)

I film sono stati distribuiti in ordine cronologico, a differenza di alcune serie di film che giocano con la sequenza temporale inserendo prequel nel mix; un esempio perfetto di questo sarebbe La purga franchising.

After esplora l’inizio della relazione tra Tessa e Hardin durante i suoi primi mesi al college, con i sequel che raccontano ulteriormente i loro alti e bassi.

Dove vedere i film After in streaming

Quelli di voi nel Regno Unito saranno entusiasti di apprendere che tutti e tre i film di After sono attualmente in streaming su Netflix.

La terza voce – After We Fell – è stata aggiunta lunedì 17 gennaio 2022. After We Collided e After We Fell sono disponibili anche su Amazon Prime Video UK.

Per i fan statunitensi, attualmente sono tutti in streaming anche su Netflix. Per quanto riguarda Amazon Prime Video, invece, sono disponibili per il noleggio singolarmente ma non sono inclusi nel tuo abbonamento Prime.

Per coloro che vivono altrove e non riescono a trovare i film After su Netflix, puoi utilizzare una VPN per guardare Netflix in qualsiasi parte del mondo e accedere a una vasta gamma di contenuti in diverse librerie.

Preparati per After Ever Happy

È il momento perfetto per dare un’occhiata al franchise perché un altro film è stato confermato e c’è già una data di uscita.

I fan potranno vederlo al cinema da mercoledì 7 settembre 2022.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita in streaming, è probabile che sarà su Netflix a gennaio 2023, poiché la puntata precedente ha impiegato circa quattro mesi per raggiungere la piattaforma dopo essere arrivata nei cinema.

After, After We Collided e After We Fell sono ora in streaming su Netflix.

