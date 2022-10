Come è Elrond Mezzelfo? Spiegazione della tradizione di Rings of Power

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Le leggendarie opere di JRR Tolkien sono piene di tradizione e mitologia e da quando è arrivata su Prime Video, The Rings of Power ha esplorato molto di quella tradizione, portandola sullo schermo per la prima volta in assoluto.

Elrond è un personaggio che i fan del cinema conoscono come un Signore degli Elfi delle trilogie Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ma Gli Anelli del Potere ha approfondito gran parte della sua storia inesplorata, in particolare la sua eredità e la sua famiglia.

Nell’episodio 7, mentre tenta di conquistare la fiducia dei nani, Elrond annuncia di essere un mezzelfo, cosa che ha rapidamente suscitato l’interesse degli spettatori.

Ma come è esattamente Elrond Mezzelfo in The Rings of Power? Esploriamo il retroscena del personaggio.

Elrond rivela le sue radici mezzelfiche nell’episodio 7

Nell’episodio 7 de Gli anelli del potere, troviamo Elrond che tenta di persuadere i Nani a scambiare parte del minerale di mithril che hanno scoperto di recente.

In cambio, offre loro selvaggina, grano e legname delle foreste più antiche dell’Eriador per i prossimi cinque secoli, una proposta molto generosa.

Re Durin III è scettico, tuttavia, sul fatto di potersi fidare di qualche elfo, a cui Elrond risponde dicendo: “Non dovresti. Ma puoi fidarti di me.

“Poiché non sono un elfo comune, ma un mezzelfo di Elrond”, continua. “E vedo negli Elfi ciò che non possono vedere in se stessi. Ecco perché ora sto davanti a te, da solo, e ti imploro di salvare il mio popolo”.

Come è Elrond Mezzelfo?

Elrond è Mezzelfo ne Gli Anelli del Potere e nella più ampia tradizione del Signore degli Anelli perché entrambi i suoi genitori, Eärendil ed Elwing, erano anche Mezzelfi.

Nel caso del padre di Elrond, Eärendil, aveva una madre Elfa, Idril, e un padre umano, Tuor.

Mentre i bisnonni di Elrond da parte di madre erano l’umano Beren e la principessa degli Elfi Lúthien, il cui legame è stato il primo tra un uomo e l’Elfo ed è diventato un racconto leggendario nella Terra di Mezzo.

Nell’edizione estesa del film La Compagnia dell’Anello, Aragorn canta una canzone su Beren e Lúthien.

In seguito alla Guerra dell’Ira contro Morgoth, gli esseri simili a divinità conosciuti come Valar diedero a Elrond e al suo fratello gemello Elros la possibilità di scegliere tra la loro discendenza umana o elfica.

Elrond decise di rimanere un elfo immortale mentre Elros scelse in favore del suo lato umano e divenne mortale.

Ci sono stati accenni sull’ascendenza mezzelfica di Elrond dal primo episodio de Gli anelli del potere poiché non gli era permesso partecipare a una riunione del signore degli Elfi mentre il Sommo Re Gil-galad si riferiva a Elrond come “Peredhel” nell’episodio 5 che è Sindarin per Mezzelfi.

Che fine ha fatto Elros, il fratello di Elrond?

Dopo aver scelto di diventare un uomo mortale, Elros divenne il primo leader del regno insulare di Númenor.

Come ricompensa per aver aiutato gli Elfi a sconfiggere Morgoth, al gruppo di Uomini a cui apparteneva Elros fu concesso il proprio regno insulare, che fu sollevato dal mare dai Valar ed Elros fu incoronato il suo primo re.

Tuttavia, al momento di The Rings of Power, Elros è morto da tempo poiché ha scelto di rinunciare alla sua vita immortale.

Ma mentre Elros ha avuto una vita mortale, la sua durata e quella dei suoi discendenti erano molto più grandi di quella della maggior parte degli Uomini e vissero fino a 500 anni.

Elros è stata citata in precedenza nella prima stagione de Gli anelli del potere durante il soggiorno di Galadriel su Númenor quando lei ed Elendil hanno visitato la Sala del Sapere che presentava un arazzo che mostrava Elros ed Elrond.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming Video Amazon Prime dopo la prima il 2 settembre 2022.

