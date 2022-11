Colonna sonora di My Policeman: ogni canzone ispirata agli anni ’50 esplorata

La musica gioca un ruolo cruciale nei film e nelle serie TV poiché l’uso di brani concessi in licenza e la colonna sonora originale può aiutare ad aggiungere la giusta sensazione a ogni scena o in un determinato periodo di tempo.

Per un film ambientato in gran parte negli anni ’50, questo è particolarmente importante per l’ultima uscita di Prime Video, My Policeman, poiché sembra incapsulare il sentimento dell’epoca.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di My Policeman e chi ha composto la colonna sonora originale del film?

Il mio poliziotto è stato rilasciato su Amazon Prime Video venerdì 4 novembre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo di Bethan Roberts, il film racconta la storia di tre giovani e una storia di amore proibito.

Nella Brighton degli anni ’50, il poliziotto gay Tom Burgess (Harry Styles) sposa l’insegnante Marion (Emma Corrin) mentre ha anche una relazione segreta con un curatore del museo di nome Patrick (David Dawson), un segreto che minaccia di rovinarli tutti.

Tornando agli anni ’90, le versioni precedenti dei personaggi sono piene di desiderio e rimpianto, ma viene loro presentata un’ultima possibilità di riparare il danno dei loro errori passati.

Il mio poliziotto © Prime Video | Parisa Taghizadeh

Colonna sonora Il mio poliziotto

Per un film ambientato in gran parte negli anni ’50, non dovrebbe sorprendere che la colonna sonora di Il mio poliziotto contenga molte canzoni appropriate all’epoca per aiutare a dare il tono.

Inoltre, molti dei membri del cast del film, tra cui Harry Styles ed Emma Corrin di The Crown, si uniscono e fanno una cover di una delle canzoni della colonna sonora, in particolare la traccia I’m Going To Get Lit Up (When The Lights Go Up A Londra) che suona in un club in cui frequentano e durante un spensierato viaggio in macchina.

Il mio poliziotto © Prime Video

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di brani con licenza, My Policeman presenta anche una colonna sonora originale opera del compositore britannico Steven Price.

Il compositore nato a Nottingham ha iniziato a comporre musiche per film e serie TV nel 2004 con opere degne di nota della sua venuta come Attack The Block, Fury, Suicide Squad del 2016, Baby Driver, Last Night In Soho così come i programmi di David Attenborough A. La vita sul nostro pianeta, la caccia e il nostro pianeta.

Price ha anche composto la musica di Gravity del 2013, che gli è valso l’Oscar per la migliore colonna sonora originale e il BAFTA per la migliore musica originale.

In concomitanza con l’uscita di My Policeman, la colonna sonora pesante e malinconica di Steven Price è stata pubblicata su siti di streaming musicale come Spotify, Apple Music e, naturalmente, Amazon Music.