Colonna sonora della seconda stagione di The Wilds: ogni canzone presente nei nuovi episodi

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Anche se gran parte di esso può essere ambientato su un’isola deserta, The Wilds di Amazon Prime Video è una serie che fa ancora uso di molta musica per portare un sorriso, lasciarci in lacrime o per chiudere la stagione in modo sconsiderato.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora della seconda stagione di The Wilds?

Le terre selvagge | Trailer ufficiale della seconda stagione | Primo video

La data di uscita della seconda stagione di The Wilds e l’anteprima della trama

La seconda stagione di The Wilds è andata in crash su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

Dopo il drammatico cliffhanger alla fine della prima stagione, The Wilds porta altri colpi di scena nella sua seconda uscita mentre le ragazze fanno i conti con la scomparsa di Nora e il terribile infortunio di Rachel mentre il loro isolamento sull’isola continua.

Tuttavia, mentre le ragazze imparano di più sulla loro parte nei sordidi esperimenti di Gretchen, viene rivelato che non sono le uniche a essere bloccate poiché anche un gruppo di adolescenti ha affrontato lo stesso destino.

Colonna sonora di The Wilds stagione 2

Episodio 1 | Giorno 30/1

Epifania di Taylor Swift

di Taylor Swift Salisburgo di WorkIs

di WorkIs Violenza spezzata di No Mono

di No Mono Sussurri di Halsey

Episodio 2 | Giorno 34/12

Nessun brano utilizzato

Episodio 3 | Giorno 36/14

Gloria di Laura Branigan

di Laura Branigan April Come Lei Will di Simon e Garfunkel

di Simon e Garfunkel Casa di Edward Sharpe e gli zeri magnetici

Episodio 4 | Giorno 42/15

Applauso lento di Gwen Stefani

Episodio 5 | Giorno 45/16

Cieli blu di Maxine Sullivan

di Maxine Sullivan Tesoro (ripresa) di S. Raekwon

di S. Raekwon Benvenuto alla parata Nera di My Chemical Romance

Episodio 6 | Giorno 46/26

Mi piace che di Bazzi

di Bazzi Taglia al sentimento di Carly Rae Jepsen

Episodio 7 | Giorno 50/33

Animali selvatici di Cautious Clay

di Cautious Clay Felici insieme di Le tartarughe

di Le tartarughe Ong Sohung di Sole Bianco

di Sole Bianco Smettila di crollare di The White Stripes

Episodio 8 | Esodo

Va tutto bene di Le impressioni

di Le impressioni Sogni di ZHU & Nero

di ZHU & Nero Gesù personale dei Depeche Mode

La stagione 2 di The Wilds è ora disponibile per lo streaming dopo l’atterraggio su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

