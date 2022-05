Ci sarà una stagione 2 di Outer Range? (Lo spettacolo è stato cancellato?)

Intervallo esterno ha terminato la sua corsa venerdì 6 maggio con un rilascio di due episodi. “The Unknown” e “The West” hanno ulteriormente concluso questa serie, il che dice qualcosa considerando quanto sia stata contorta e strana questa storia.

Se non hai visto la fine, non ti vizieremo. Ma sappiamo che qualsiasi fan che desidera di più da questo spettacolo può stare tranquillo sapendo che non è una serie limitata. Per quanto assurdo possa essere questo spettacolo, c’è un metodo per la follia.

Quando Josh Brolin ha firmato per interpretare Royal Abbott, lo aveva fatto sapendo che lo spettacolo avrebbe potuto sostenerlo. L’attore ha espresso questo sentimento all’evento televisivo Contenders di Deadline. Ha detto quanto segue:

“C’erano alcune serie che mi erano state offerte”, ha detto Brolin, “ma poi dici ‘hai un argomento che mi sosterrà?’ e penso che questo sia a un livello abbastanza assurdo da poter andare in così tante direzioni diverse”.

Chiunque abbia passato del tempo a guardare questo spettacolo capisce cosa intende Brolin sul fatto che lo spettacolo vada in “così tante direzioni diverse”. Intervallo esternoIl misticismo, la mitologia e l’ossessione per il tempo spingono davvero i confini di ciò che gli scrittori possono fare.

Anche se non sarà un pareggio per alcuni che si sintonizzano, i fan ne sono sicuramente entusiasti. Possono aspettarsi una seconda stagione. Ecco cosa sappiamo!

L’Outer Range è cancellato?

No, Intervallo esterno non è cancellato. La serie ha raccolto un pubblico nella sua serie di otto episodi. Tuttavia, anche la serie non è stata rinnovata. Non è motivo di preoccupazione. Mentre i fan preferirebbero una stagione 2 garantita prima di entrare nella bassa stagione dello show, il finale è appena andato in onda.

Riceveremo notizie nei prossimi giorni, settimane o forse anche mesi sul destino dello spettacolo. Nel frattempo, tutti gli otto episodi della prima stagione sono ora disponibili per lo streaming su Prime Video. Se stavi aspettando di abbuffarti, guarda Intervallo esterno, ora è il tuo momento. Resta sintonizzato su Hidden Remote, ti terremo aggiornato sullo stato di rinnovo dello spettacolo!