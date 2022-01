Ci sarà un Sing 3? La possibile trilogia della Universal esplorata

Illumination e Universal Pictures stanno preparando i fan del Regno Unito per l’uscita della commedia musicale animata, Sing 2, un sequel diretto dell’uscita del 2016. La grande domanda nella mente dei fan, tuttavia, è che ci sarà un Sing 3? Esploriamo la possibilità che la Universal trasformi i film di benessere in una trilogia.

Scritto e diretto da Garth Jennings, Sing 2 segue Buster Moon mentre lui ei suoi amici si preparano per un nuovo spettacolo mentre tentano di reclutare la rock star, Clay Calloway, per esibirsi durante l’evento.

Canta 2 | Trailer finale

BridTV

6869

Canta 2 | Trailer finale

https://i.ytimg.com/vi/191UkKdaBmk/hqdefault.jpg

907790

907790

centro

13872

Ci sarà un Sing 3?

Al momento in cui scrivo, Illumination né Universal Pictures hanno annunciato Sing 3.

Detto questo, diverse star del film hanno espresso interesse a continuare i loro ruoli in un terzo film, tra cui Scarlett Johansson, Tori Kelly e Matthew McConaughey.

Parlando con CinemaBlend, McConaughey ha parlato di come sarebbe interessato a recitare in un grande numero come Buster Moon nel terzo film, dopo che Sing 2 non includeva una canzone e un ballo dal personaggio principale:

“Forse Sing 3, ma non era in questo e molte persone lo hanno detto e io penso che sia giusto, Buster Moon dovrebbe cantare, fischiare, diddy, canticchiare, ballare, qualcosa. Oh, sarebbe super divertente. Potrebbe essere quello. Dillo al direttore, sono con te. Hai sentito quel Garth?

Con il primo film di Sing uscito nel 2016, il sequel non è stato annunciato fino a un anno dopo, nel 2017, il che significa che Sing 3 potrebbe essere annunciato l’anno prossimo nel 2023.

Seguendo lo schema precedente del franchise, questo porterebbe l’anno di uscita approssimativo di Sing 3 al 2026: i fan, ovviamente, sperano in un’attesa più breve.

Dove guardare Sing 2 – È in streaming?

Sing 2 è uscito nelle sale il 22 dicembre 2021, negli Stati Uniti e nel Regno Unito vedrà la sua prima venerdì 28 gennaio 2022.

Dopo appena tre settimane di apparizione del sequel nelle sale americane, Sing 2 è ora disponibile per la visione a casa su Amazon Prime Video, Apple TV, Vudu, YouTube e Microsoft Movies.

Poiché la pandemia ha chiuso i cinema di tutto il mondo per un periodo di tempo considerevole, le nuove uscite al giorno d’oggi tendono ad avere un periodo di tempo esclusivo per il debutto nei cinema prima che raggiungano le piattaforme di streaming.

Tuttavia, i film ora appaiono sui servizi di streaming molto più velocemente di prima.

Incontra il cast e i personaggi del sequel

Proprio come il film originale, nel sequel c’è un elenco strabiliante di attori di talento che tornano a cantare a squarciagola.

Di seguito abbiamo evidenziato il cast e i personaggi di Sing 2, inclusi alcuni nuovi nomi in line-up:

Matteo McConaughey come Buster Moon

come Buster Moon Reese Witherspoon come Rosita

come Rosita Scarlett Johansson come Ash

come Ash Taron Egerton come Johnny

come Johnny Bobby Cannavale come Jimmy Cristallo

come Jimmy Cristallo Tori Kelly come Meena

come Meena Nick Kroll come Gunter

come Gunter Pharrell Williams come Alfonso

come Alfonso Halsey come Porsha Cristallo

come Porsha Cristallo Chelsea Peretti come Suki

come Suki Letizia Wright come Nooshy

come Nooshy Eric André come Dario

come Dario Adam Buxton come Klaus Kickenklober

come Klaus Kickenklober Garth Jennings come la signorina Crawly

come la signorina Crawly Peter Serafinowicz come Big Daddy

come Big Daddy Jennifer Saunders come Nana Noodleman

come Nana Noodleman Nick Offerman come Normanno

come Normanno Bono come Clay Calloway

come Clay Calloway Giulia Davis come Linda Le Bon

come Linda Le Bon Spike Jonze come Jerry

Di Jo Craig – [email protected]

Sing 2 uscirà nelle sale del Regno Unito venerdì 28 gennaio 2022.

In altre notizie, Pushpa Part Two: Tutto ciò che sappiamo sul sequel di “The Rule”.