Ci sarà un episodio 9 nella stagione 1 di The Rings of Power?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 8 di The Rings of Power*

Dopo aver stuzzicato i fan con una serie di misteri durante la sua prima stagione, The Rings of Power di Amazon ha finalmente offerto alcune risposte nell’episodio 8.

L’avvincente episodio, infine, ha confermato l’identità di Sauron e ha anche accennato al fatto che lo Straniero potrebbe essere effettivamente un mago che abbiamo incontrato prima.

Tuttavia, l’episodio offre anche ulteriori anticipazioni su ciò che accadrà, il che significa che l’attenzione si sta spostando su ciò che verrà dopo in The Rings of Power e se ci sarà un episodio 9.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC BridTV 10957 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC https://i.ytimg.com/vi/uYnQDsaxHZU/hqdefault.jpg 1060794 1060794 centro 13872

Riepilogo dell’episodio 8 di The Rings of Power

L’episodio 8 di The Rings of Power è arrivato su Prime Video venerdì 14 ottobre 2022.

Intitolato Alloyed, l’episodio si apre con lo Straniero avvicinato dai tre mistici, servitori del male che credono che sia Sauron.

Tuttavia, lo Straniero reagisce contro i Mistici quando Nori e i suoi compagni Harfoots vengono messi in pericolo e alla fine si scopre che è uno degli Istari, un mago, uno che abbiamo incontrato nella trilogia originale del Signore degli Anelli.

Altrove in Eregion, gli Elfi stanno diventando sempre più disperati nei loro sforzi per forgiare quel poco minerale di mithril che hanno in un oggetto che può salvare la loro razza.

Halbrand viene inaspettatamente in soccorso con una sospetta quantità di conoscenze su come creare leghe usate per creare gioielli.

Galadriel finalmente inizia a rendersi conto che Halbrand potrebbe non essere chi afferma di essere e dopo aver studiato la linea di successione spezzata delle Terre del Sud, scopre finalmente la verità, lui è Sauron.

Halbrand fugge dall’Eregion dopo che Galadriel lo ha affrontato sulla sua vera identità e arriva a Mordor mentre Celebrimbor completa la forgiatura dei tre Anelli del Potere elfici.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Ci sarà un episodio 9 nella stagione 1 di The Rings of Power?

No, non ci sarà un episodio 9 nella stagione 1 di The Rings of Power.

Questo perché la stagione di apertura della serie è composta solo da otto episodi.

Il numero di capitoli non è insolito per una serie TV, ma è leggermente inferiore al totale degli episodi del rivale fantasy di The Rings of Power, House of the Dragon, che ha 10 episodi nella sua prima stagione.

Dopo essere iniziato con una premiere di due episodi il 2 settembre, The Rings of Power è andato in onda ogni venerdì fino all’ottavo e ultimo capitolo è arrivato il 14 ottobre.

Il programma di rilascio completo per la stagione 1 è il seguente:

Un’ombra del passato | 2 settembre Alla deriva | 2 settembre Adar | 9 settembre La Grande Onda | 16 settembre separazioni | 23 settembre Udun | 30 settembre L’occhio | 7 ottobre legato | 14 ottobre

Gli anelli del potere © Prime Video

La stagione 2 è in lavorazione

Mentre la stagione 1 potrebbe essere appena terminata, la stagione 2 è già in lavorazione su Amazon.

Le riprese del secondo episodio sono iniziate il 3 ottobre 2022 nel Regno Unito dopo che la produzione è stata spostata dalla Nuova Zelanda, dove è stata girata la prima stagione.

Parlando con The Hollywood Reporter, il co-showrunner di The Rings of Power, Patrick McKay, ha detto che la seconda stagione sarà “tra un paio d’anni”.

Oltre alla seconda stagione di The Rings of Power, Amazon ha in programma un totale di cinque stagioni per la serie, quindi c’è ancora molto altro in arrivo poiché questa avventura è solo all’inizio.

Gli anelli del potere © Prime Video | Ben Rothstein

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è disponibile per lo streaming completo Video Amazon Prime dopo che la stagione 1 si è conclusa il 14 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, dove è stato girato The Watcher? Posizione della casa esplorata