Ci sarà un episodio 7 nella sesta stagione di The Expanse?

La tanto attesa stagione 6 di La distesa tornato su Prime Video il 10 dicembre 2021.

Con l’episodio 6 in uscita venerdì 14 gennaio, i fan vogliono sapere se ci sarà un episodio 7 di La distesa.

Basata sui romanzi di James SA Corey, Amazon ha descritto la sesta stagione come: “la stagione più epica di sempre”. Promette di portare più colpi di scena allo spettacolo di fantascienza che i fan hanno imparato ad amare.

Ci sarà un episodio 7 di The Expanse?

No, non ci sarà un episodio 7 nella sesta stagione di La distesa.

A causa della conclusione aperta dell’episodio 6, i fan speravano in un altro capitolo. Tuttavia, Amazon ha confermato che l’episodio 6 sarà l’ultimo capitolo di questo dramma interstellare.

L’ultima stagione è durata sei settimane tra il 10 dicembre 2021 e il 14 gennaio 2022. Tutti gli episodi sono attualmente disponibili per lo streaming su Prime Video.

Riepilogo dell’episodio 6 della stagione 6

Il finale della sesta stagione ha visto la fine della guerra in cui i governi della Terra, di Marte e della Cintura di asteroidi sono stati rinchiusi sin dall’inizio dello spettacolo.

Per evitare conflitti futuri, Avasarala (Shohreh Aghdashloo) propone l’introduzione di un organo di governo indipendente che sarebbe apolitico e servirebbe a dissipare eventuali conflitti futuri.

La persona che consiglia per il lavoro è James Holden (Steven Strait), che concorda sul fatto di essere più adatto per il ruolo.

In un’ultima svolta, viene rivelato che Filip (Keon Alexander) è scappato prima che Marco e il suo equipaggio venissero cancellati. Con il figlio di Marco sopravvissuto, The Expanse anticipa che la pace potrebbe essere di breve durata.

Sfortunatamente, i fan non conosceranno le implicazioni di questa rivelazione, poiché l’episodio 6 conclude la storia, lasciando tutti a chiedersi cosa potrebbe essere successo dopo.

Le reazioni dei social media alla sesta stagione

Potrebbe non esserci alcun episodio 7, ma i fan sono ancora sconvolti dal finale.

Uno ha scritto: “Voi tutti, so che tutti parlano di spettacoli come The Witcher e Boba Fett… ma siamo agli episodi finali di uno dei più grandi spettacoli di fantascienza di questo secolo e la sua ultima stagione è EPICA come . Non perdere questo.

Shohreh Aghdashloo ha condiviso il suo tributo al finale di La distesa, twittando:

“Non dimenticherò mai i momenti agrodolci degli ultimi episodi di The Expanse. Soprattutto il giorno del mio compleanno, quando non mi aspettavo una sorpresa del genere durante le riprese dell’episodio 605″.

Infine, questo fan ha condiviso i propri pensieri sulla conclusione di La distesa: “Dato che #TheExpanse finisce tra 2 giorni: questo spettacolo è stata la migliore esperienza televisiva per me negli ultimi anni. Niente ha reso lo spazio così reale ed eccitante.