Ci sarà l’Hotel Transylvania 5? Tutto ciò che sappiamo finora

Dopo l’uscita di Hotel Transylvania 4, alcuni fan si chiedono se ci sarà un’altra parte nella serie di film.

Quindi, ci sarà una quinta puntata nel franchise? Ecco cosa sappiamo finora.

Hotel Transylvania 4, che è chiamato Hotel Transilvania: Transformania, è il quarto capitolo della saga cinematografica.

Segue il ritorno dei personaggi preferiti come Dracula (doppiato da Brian Hull nel quarto film) e i suoi amici mostri si trasformano in esseri umani.

Il film è anche protagonista Brooklyn nove-nove l’attore Andy Samberg, Selena Gomez, Wanda Vision star Kathryn Hahn e altri.

Originariamente previsto per l’uscita al cinema, Sony Pictures Releasing ha venduto il film ad Amazon Prime Video a causa della pandemia. Il film è uscito venerdì 14 gennaio.

Ci sarà l’Hotel Transylvania 5?

No, un quinto film non è stato annunciato. Hotel Transylvania 4 è classificato come la quarta e ultima puntata della serie di film.

Al momento della pubblicazione, non vi è alcun annuncio che ci sarà un altro film nel franchise.

Nell’aprile 2021, Sony Pictures ha definito il quarto film “il capitolo finale” del franchise, che è stato apparentemente confermato dai membri del cast Andy Samberg e Selena Gomez.

In un’intervista con Collider, Andy ha dichiarato: “Non mi piace ammettere che sia finita. Se diciamo che è finita, stiamo solo cedendo alla Sony. Non lo so. Mi mancherà tutto. È stata una cosa così divertente da fare. Mi mancheranno le giunche”.

Dove guardare i film

Hotel Transylvania 4 è in streaming su Amazon Prime Video e puoi abbonarti a £ 7,99 al mese o £ 79,99 per un anno intero.

Il primo film, Hotel Transylvania, è su Netflix, mentre puoi trovarlo Hotel Transylvania 2 anche su Prime Video.

Tuttavia, Hotel Transylvania 3 non è disponibile per lo streaming su Netflix o Prime Video come parte di un abbonamento al momento della pubblicazione.

Puoi acquistare o noleggiare il terzo film su Prime Video.

