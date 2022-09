Chi sono i Valar ne Gli anelli del potere?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Essendo una serie fantasy ambientata nel mondo leggendario creato da JRR Tolkien, The Rings of Power è pieno di una ricca storia e costruzione di mondi.

Ogni episodio ci ha insegnato qualcosa di nuovo sulla Terra di Mezzo e sui suoi regni vicini e un nome che continua ad apparire nelle conversazioni è quello dei Valar.

Ma chi e cosa sono i Valar ne Gli anelli del potere e qual è il loro significato per la Terra di Mezzo e i suoi popoli?

Quali sono i Valar ne Gli anelli del potere?

I Valar sono un gruppo di esseri simili a divinità che hanno aiutato il creatore di tutte le cose, Eru Ilúvatar, a plasmare il mondo.

C’erano originariamente 15 membri dei Valar, che furono i primi esseri che Ilúvatar creò, e avevano il compito di aiutare a scolpire il mondo di Arda e le terre della Terra di Mezzo e Valinor, quest’ultimo essendo il luogo in cui risiedevano gli stessi Valar.

Tuttavia, il più forte dei Valar, uno di nome Melkor, non era d’accordo con la visione di Ilúvatar per il mondo che stavano creando e si rivoltò contro i suoi simili, volendo coprire le terre nell’oscurità.

Melkor sarebbe poi stato conosciuto come Morgoth e fu il primo Signore Oscuro a tentare di governare la Terra di Mezzo e il resto di Arda fino a quando non fu sconfitto, anche se il suo servitore Sauron sarebbe tornato per raccogliere il suo mantello.

In tutta la Terra di Mezzo i Valar furono chiamati dèi da molte razze, poiché ciascuna osservava un certo aspetto della vita, che fosse la terra, il mare o le foreste.

Chi sono i quattordici membri dei Valar?

Manwe | Il re dei Valar, Manwë era il signore del vento e dell’aria. Era il maggiore dei Valar e l’unico degli esseri a conversare con Ilúvatar il creatore. È simile a Zeus nella mitologia greca e a Odino nella mitologia norrena.

Varda | Regina dei Valar e moglie di Manwë, Varda aveva il compito di posizionare le stelle nel cielo e riempire di luce le Lampade dei Valar.

Ulmo | Re del mare, Ulmo era il sovrano di tutte le acque di Arda, dai fiumi e dai mari alle acque sotto la superficie terrestre.

Aule | Conosciuto come il Fabbro, Aulë era il Vala responsabile della creazione degli elementi costitutivi del mondo e in seguito modellò le Due Lampade dei Valar e creò persino i Nani.

Yavanna | La moglie di Aulë, Yavanna, ha supervisionato la crescita di tutti gli alberi, le piante e i loro frutti.

Orome | Chiamato il Cacciatore, Oromë era il Signore della Caccia e addestrò il suo popolo e le sue bestie a inseguire le creature malvagie del mondo.

Vana | Chiamata la Regina dei Fiori, Vána era la moglie di Oromë ed era responsabile di preservare la giovinezza e la bellezza che sono state fatte per tutta la vita ad Arda.

Namo | Conosciuto dagli Elfi come Mandos, Námo era il Doomsman e Judge of the Dead, che decideva quale destino avrebbe dovuto avere una persona dopo la morte.

Vaira | La moglie di Námo, Vairë, era chiamata la Tessitrice poiché creava molti arazzi decorati che rivestivano le pareti delle Sale dei Morti.

Irmo | Chiamato Lórien dagli Elfi, Irmo era il Maestro dei sogni, delle visioni e dei desideri. L’abitazione di Irmo, Lórien, divenne un santuario per gli Elfi ed è qui che troviamo Galadriel che risiede ne La Compagnia dell’Anello.

Estë | La moglie di Irmo, Estë, era la Vala responsabile della guarigione dei feriti e degli stanchi del mondo.

Tulka | Conosciuto come il Lottatore, Tulkas era famoso per il suo ruolo nelle guerre e si dice che abbia combattuto contro Melkor nella Guerra per amore degli Elfi.

Nessa | La moglie di Tulkas, Nessa era conosciuta come la Ballerina ed era rinomata per la sua velocità e agilità.

Nienna | E infine, l’ultimo dei Valar fu Nienna, conosciuta come la Piangente. Era responsabile della diffusione del dolore e della misericordia nelle terre di Arda.

I Valar hanno contribuito a creare il regno insulare di Númenor

Dopo la Guerra d’Ira, in cui gli Elfi e gli Uomini della Terra di Mezzo combatterono contro Morgoth, i Valar crearono l’isola di Elenna e la regalarono agli Uomini che assistevano gli Elfi.

Questi uomini, guidati dal fratello di Elrond, Elros, divennero i Númenóreani che incontriamo ne Gli anelli del potere.

Númenor si trovava tra la Terra di Mezzo e Valinor e per impedire ai Númenóreani di avventurarsi nelle Terre Immortali, fu imposto il Divieto dei Valar per impedire a qualsiasi uomo di navigare verso ovest ed entrare a Valinor.

Nel corso del tempo, i rapporti di Númenor con i loro vicini si inasprirono, in parte grazie all’influenza di Sauron, e Ar-Pharazôn guidò un’armata ad invadere Valinor.

Queste azioni portarono alla Caduta di Númenor quando i Valar inviarono un’enorme ondata che annegò il regno dell’isola, cosa che abbiamo visto in una visione all’inizio del quarto episodio de Gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

