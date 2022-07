Chi sono gli Harfoot ne Gli anelli del potere? Spiegazione della razza Hobbit

Con un nuovo adattamento della Terra di Mezzo all’orizzonte, è probabile la prospettiva di scoprire nuove terre e specie e il teaser trailer di Gli anelli del potere hanno già introdotto gli Harfoots.

Spieghiamo chi sono gli Harfoots, vediamo cosa dicono i fan sulla razza meno conosciuta e forniamo una guida agli episodi della serie futura.

Sviluppato da JD Payne e Patrick McKay per Amazon Prime Video e basato sull’opera letteraria di JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere descrive gli eventi accaduti durante la Seconda Era della Terra di Mezzo e vede come protagonisti Morfydd Clark, Robert Aramayo, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Maxim Baldry e altri.

Chi sono gli Harfoot?

La storia di Tolkien della Terra di Mezzo descrive gli Harfoots come una delle tre razze di hobbit, insieme agli Stoors e ai Fallohides.

Questi hobbit avevano la pelle più scura e vivevano in piccoli buchi chiamati smials. Erano conosciuti come la razza hobbit più comune e abitavano ai piedi delle Montagne Nebbiose durante la loro prima esistenza.

Questi antenati hobbit erano noti per non interferire nei grandi conflitti del mondo, tenendosi per sé stessi e spesso passando inosservati.

Gli Hobbit iniziarono quindi a migrare verso ovest, stabilendosi in vari luoghi all’interno di Arnor prima di unirsi alle altre due razze per colonizzare The Shire nel 1601 AT.

I fan di Tolkien reagiscono agli Harfoots

Il recente teaser trailer di The Rings of Power ha portato le persone a parlare di come questi Hobbit esistessero sicuramente durante la Seconda Era, ma nessuno ci ha davvero prestato attenzione.

Un altro fan ha menzionato la scena che molti credono mostri l’arrivo di Sauron sulla Terra di Mezzo e ha pensato che gli Harfoots sarebbero stati presto ingannati dal Signore Oscuro:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Chiunque abbia l’atmosfera in quel trailer di “Rings of Power” che gli Harfoots mostreranno la generosità dell’uomo meteorite (deve essere Sauron), ignari che lo aiutano a tornare al suo vecchio cattivo sé — Cameron Williams (@MrCamW) 15 luglio 2022

Guida all’episodio Gli anelli del potere

Gli anelli del potere La prima stagione è composta da otto episodi su Amazon Prime Video.

Lo spettacolo sarà presentato in anteprima settimanale di venerdì e i fan saranno felici di sapere che cinque stagioni dello spettacolo sono già state pianificate.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di uscita per lo spettacolo:

Episodio 1: L’ombra del passato – Venerdì 2 settembre 2022

– Venerdì 2 settembre 2022 Episodio 2: TBA – Venerdì 9 settembre 2022

Episodio 3: TBA – Venerdì 16 settembre 2022

Episodio 4: TBA – Venerdì 23 settembre 2022

Episodio 5: TBA – Venerdì 30 settembre 2022

Episodio 6: TBA – Venerdì 7 ottobre 2022

Episodio 7: TBA – Venerdì 14 ottobre 2022

Episodio 8: TBA – Venerdì 21 ottobre 2022

The Rings of Power sarà presentato in anteprima il 2 settembre 2022 su Amazon Prime Video.

