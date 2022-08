Chi recita nell’horror Prime Video?

Immagina di tornare a casa e vedere la faccia di tua madre tutta avvolta nelle bende, e forse quella persona non è affatto tua madre. Questo è l’imminente thriller psicologico di Prime Video Buonanotte mamma esplorerà. È sicuramente un pensiero terrificante!

Quando due fratelli gemelli arrivano nella casa di campagna isolata della madre, sono sorpresi di scoprire che il suo viso è tutto coperto da bende chirurgiche, cosa che lei spiega è dovuta a un intervento di chirurgia estetica. Ma i due giovani adolescenti sono intelligenti e sentono immediatamente che qualcosa non va.

La loro mamma stabilisce nuove regole della casa come la sua stanza e il fienile sono vietati, inizia a fumare e ballare in bagno, si rifiuta di cantare la loro canzone preferita della buonanotte e strappa un disegno che uno dei ragazzi ha disegnato per lei. Queste sono tutte cose che i due sanno che la loro calda e premurosa madre non farebbe. E con questo arriva un pensiero terrificante: forse la donna con cui vivono non è davvero la loro madre.

Il film, che debutterà il 16 settembre, è basato sull’omonimo film horror psicologico austriaco. Buonanotte mamma è scritto da Kyle Warren e diretto da Matt Sobel.

Allora, chi sono gli attori che danno vita ai personaggi nella nuova produzione? Continua a leggere qui sotto per scoprirlo!

Chi recita in Prime Video horror Goodnight Mommy?

Buonanotte mamma nel cast Naomi Watts, che è anche produttrice esecutiva, i fratelli gemelli Cameron e Nicholas Crovetti, e Peter Hermann.

Secondo Prime Video, il regista del film ha subito capito di aver trovato il set di gemelli che avrebbero interpretato Elias e Lukas quando ha visto il nastro dell’audizione dei giovani attori. Se hai visto Big Little Lies della HBO, i gemelli identici di 14 anni ti sembreranno familiari!

Ecco la lista completa del cast:

Naomi Watts nel ruolo della madre

Cameron Crovetti

Nicola Crovetti

Pietro Hermann

Buonanotte mamma uscirà venerdì 16 settembre su Prime Video.