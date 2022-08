Chi recita nel film Prime Video?

Il tuo film di supereroi non così tipico arriverà su Prime Video questo mese! samaritano sarà disponibile per la visione sullo streamer a partire da venerdì 26 agosto.

La storia del film è tutta incentrata sul vigilante superpotente, Samaritan. Incontriamo il tredicenne Sam Cleary, che sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith, alias Samaritan, sia in realtà un eroe che si nasconde in bella vista. E il ragazzino è molto determinato a dimostrare che la sua teoria è corretta. E questo è!

25 anni fa, si credeva che l’eroe di Granite City fosse perso dopo un’ardente battaglia in un magazzino con il suo rivale, Nemesis. La maggior parte delle persone pensava che fosse morto nell’incendio. Ma ci sono quelli là fuori, come Sam, che credono che il supereroe sia ancora vivo. Con il crimine in aumento in città, Sam deve convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare la città dalla rovina.

Sembra così interessante, giusto? I fan dei film e degli spettacoli di supereroi apprezzeranno sicuramente questo film! Allora, chi sono gli attori che danno vita ai personaggi sullo schermo?

Chi recita nel film di Prime Video Samaritan?

Roccioso la star Sylvester Stallone guida il cast nei panni del protagonista! Ecco l’elenco completo degli attori allegati al progetto:

Sylvester Stallone nel ruolo di Joe Smith/Samaritano

Javon Walton nel ruolo di Sam Cleary

Pilou Asbæk nel ruolo di Ciro

Dascha Polanco nel ruolo di Isabelle

Moisés Arias nel ruolo di Reza Smith

Prime Video ha riscontrato un recente successo nel mondo dei supereroi con le sue serie originali, I ragazzi. Lo spettacolo ritrae i supereroi come popolari, influenti e venerati. Questo li induce ad abusare dei loro poteri e hanno una società multimiliardaria che li aiuta a nascondere i loro sporchi segreti. Per questo un gruppo di vigilantes, I ragazzi, unitevi per esporre la verità. Le prime tre stagioni possono essere trasmesse in streaming su Prime Video e lo spettacolo è già stato rinnovato per una stagione 4.

samaritano con Sylvester Stallone uscirà venerdì 26 agosto su Prime Video.