Chi è Nemesis in samaritano? Spiegazione del colpo di scena finale

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Samaritan*

Dopo lo straordinario successo di The Boys, il nuovo film di Prime Video, Samaritan, offre un’altra versione più oscura del genere dei supereroi.

Il film racconta la storia di un giovane ragazzo che crede che il suo vicino sia il supereroe, Samaritan, che presumibilmente morì in una lotta contro il suo nemico giurato decenni fa.

Quel nemico giurato è un cattivo noto come Nemesis, ma chi è il personaggio misterioso e in che modo sono importanti per la storia di Samaritan?

Samaritano – Trailer ufficiale | Primo video BridTV 11149 Samaritano – Trailer ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/9FKnTxSC16E/hqdefault.jpg 1084517 1084517 centro 13872

Data di uscita di Samaritan e anteprima della trama

Samaritan è volato su Amazon Prime Video venerdì 26 agosto 2022.

La criminalità a Granite City è in aumento e con il caos che minaccia di sopraffare la popolazione, il tredicenne Sam Cleary crede che la città abbia bisogno di un eroe.

Il ragazzo sospetta che il suo vicino misterioso e solitario, Joe Smith, possa essere la risposta alle preghiere di Granite City, credendo che sia il leggendario vigilante superpotente, Samaritan, scomparso dopo un’ardente battaglia con il suo acerrimo nemico, Nemesis, 25 anni. prima.

Nonostante la riluttanza di Joe, Sam si impegna a convincere il suo vicino a uscire dal nascondiglio prima che la città vada in rovina.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

Chi è Nemesis in samaritano?

Nei titoli di apertura del film, ci viene detto che Samaritan e Nemesis erano in realtà fratelli gemelli.

La coppia è diventata nemica giurata dopo che la loro casa d’infanzia è stata attaccata e data alle fiamme poiché i residenti di Granite City volevano vendicarsi per il danno che stavano causando con i loro poteri.

A causa del terribile incendio, i genitori di Samaritan e Nemesis furono entrambi uccisi.

Tuttavia, mentre Samaritan ha scelto di usare i suoi poteri per il bene e aiutare i cittadini di Granite City, Nemesis ha fatto il contrario e voleva far pagare loro e suo fratello.

Nel tentativo di uccidere suo fratello, Nemesis ha creato un martello alimentato dal suo stesso odio che sarebbe stato abbastanza forte da sconfiggere Samaritan e ha attirato suo fratello in una centrale elettrica dove la loro drammatica resa dei conti si è conclusa con un’esplosione che presumibilmente li ha uccisi entrambi.

Ai giorni nostri, il Cyrus di Pilou Asbæk trova il vecchio martello di Nemesis in un carcere della polizia e prende l’arma come sua, soprannominandosi Nemesis II nel processo.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

La svolta sbalorditiva di Samaritan

Negli ultimi momenti del film, viene rivelato che Samaritan era, in effetti, morto nella lotta esplosiva 25 anni prima e che Joe è in realtà Nemesis.

Proprio mentre Cyrus sta per sferrare il colpo assassino contro chi crediamo sia samaritano, Joe dice: “Continui a chiamarmi il bravo ragazzo. Non sono il bravo ragazzo. Io sono il cattivo”.

La conferma che Joe è davvero Nemesis, è seguita da un flashback che rivela finalmente il quadro completo di ciò che è accaduto durante il fatidico combattimento decenni prima.

Samaritan aveva effettivamente vinto la battaglia tra i fratelli ma si rifiutò di uccidere Nemesis e gettò via il martello.

Tuttavia, il soffitto cedette pochi istanti dopo, lasciando Samaritan cadere alla morte nonostante i migliori sforzi di Nemesis per salvarlo.

Dopo la morte di suo fratello, Nemesis è stato ispirato a sistemare le cose e aiutare la gente di Granite City, anche se è ancora riluttante a diventare un eroe a tutti gli effetti nonostante i migliori tentativi di Sam di persuaderlo.

Samaritano © Metro Goldwyn Mayer Immagini | Primo video

Samaritan è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 26 agosto 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Chi è Nemesis in Samaritano? Spiegazione del colpo di scena finale