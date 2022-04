Chi è nella nuova serie Prime Video?

Intervallo esternola serie neo-occidentale di Prime Video, è stata presentata in anteprima il 15 aprile. Nel corso di otto episodi, lo spettacolo con Josh Brolin nel ruolo principale porterà gli spettatori in un viaggio che coinvolge un mistero e il soprannaturale.

Gli Abbott, una delle famiglie al centro della serie, stanno vacillando per la scomparsa di un amato membro della famiglia. In quanto tali, hanno stretto i ranghi l’uno attorno all’altro nel tentativo di proteggere la loro famiglia e sostenersi a vicenda in questo momento difficile.

Tuttavia, ciò non impedirà ai Tillerson di lavorare diligentemente per sottrarre loro il ranch degli Abbott. Non c’è riposo per i malvagi né pace considerando che la tragedia prevede di bussare anche alla porta dei Tillerson.

Mentre le famiglie continuano a litigare, sta succedendo qualcosa di strano anche sulla terra di Abbott. Un misterioso vuoto nero si apre nel pascolo occidentale. Nessuno sa cosa sia, ma l’arrivo di un viaggiatore di nome Autunno, potrebbe essere collegato.

Intervallo esterno è una serie di genere che potrebbe diventare la tua prossima ossessione. Ecco chi è nel cast dello show Prime Video insieme alle descrizioni dei personaggi, per darti un assaggio di cosa aspettarti!

Guida ai personaggi della gamma esterna

Josh Brolin nel ruolo dell’abate reale

Royal è uno degli ultimi veri cowboy. Nato e cresciuto nel Wyoming, ha visto gli amori della terra cambiare lentamente nel tempo mentre ranch guidati dal profitto come quello di proprietà dei Tillerson cambiano il paesaggio della casa che conosce.

Con la sua nuora Rebecca scomparsa, Royal è determinato a proteggere il resto della sua famiglia e tenerli al sicuro. La casa è tutto per il patriarca degli Abbott, e non permetterà a nessuno di spezzare la sua famiglia più di quanto non lo siano già.

Imogen Poots come autunno

L’autunno è una donna dallo spirito libero e viaggiante. È anche affascinante. È il suo fascino che la atterra nelle grazie degli Abbott che accolgono la sua richiesta di accamparsi nella loro terra. Tuttavia, l’autunno non vuole semplicemente dormire sotto le stelle. Crede nelle verità cosmiche e c’è qualcosa nella terra di Abbott che la chiama. Dato il passato a scacchi di Autumn e il modo in cui si getta sconsideratamente nell’ignoto, potrebbe essere il tipo di guai che gli Abbott di certo non hanno bisogno in questo momento.

Lili Taylor nel ruolo di Cecilia Abbott

Cecilia si considera una donna piena di fede. Dio e la famiglia, questo è il nucleo di chi è come persona. Ma, con Rebecca scomparsa, la sua fede è messa alla prova.

La matriarca Abbott tiene la sua famiglia vicino al suo cuore. È il tipo di donna che vuoi dalla tua parte, ferocemente leale, calorosa, non facile da scuotere e incline a dire ciò che intende e sente.

Tom Pelphrey nel ruolo di Perry Abbott

Perry è il figlio maggiore. Come suo padre, è un esperto allevatore. La famiglia si è radunata attorno a lui e sua figlia, Amy, in assenza di Rebecca. Il mistero che circonda la scomparsa di sua moglie ha lacerato Perry, ma ha cercato di tenersi insieme per sua figlia.

Lewis Pullman Rhett Abbott

Rhett è il tuo tipico fratello minore. È ribelle e centrato sulle proprie ambizioni, non su quelle della famiglia. Il suo obiettivo è diventare un pilota di tori da campionato… o almeno lo è fino a quando un evento scioccante in città e il ritorno di Maria Olivares lo fa ripensare alle sue priorità e a tutto ciò che sa.

Olive Abercrombie nel ruolo di Amy Abbott

Amy è la figlia di 9 anni fieramente indipendente di Perry. Lei è anche il cuore della famiglia. In assenza della madre, Amy ha cercato di tenersi unita proprio come suo padre, ma più a lungo rimane senza risposte riguardo a sua madre, più le sue ansie aumentano.

Deirdre O’Connell nel ruolo di Patricia Tillerson

Patricia è una donna sicura di sé. Ha anche una lingua argentata e può essere piuttosto scaltra. Se gli Abbott sono gente del sale della terra, allora Patricia è l’antitesi. Appariscente e rappresentante dell’élite del Wyoming, vive secondo il mondo che conosce. Tuttavia, non è l’amore per i suoi ragazzi che la riporta in città, è una tragedia. Con la sabbia che si muove sotto i loro piedi, la natura feroce di Patricia è destinata a raggiungere nuove vette.

Will Patton nel ruolo di Wayne Tillerson

La spietatezza di Wayne gli ha servito bene come uomo d’affari, ma la sua astuzia lo ha reso più di un nemico nel Wyoming. Tuttavia, non è che a Wayne importi. Gli affari sono affari e lui è abituato a ottenere ciò che vuole. La sua ex moglie, Patricia, sembra essere l’unica ad essere sfuggita al suo desiderio di possedere tutto ciò su cui mette gli occhi.

Il ranch di Abbott, tuttavia, potrebbe non essere così fortunato se Wayne ha voce in capitolo. Conosce Royal da più di 50 anni, ma questo non gli impedirà di provare a togliergli il ranch da sotto, soprattutto considerando che i due non si sopportano comunque.

Matt Lauria nel ruolo di Trevor Tillerson

Come Perry, Trevor è il figlio maggiore della sua famiglia. Tuttavia, è qui che finiscono le somiglianze. Trevor è spietato come suo padre, ma non fa alcuno sforzo per reprimere la sua rabbia. Ogni volta che lui e un Abbott si incrociano, si scatena una tempesta, peggiorando la faida tra le famiglie.

Shaun Sipos nel ruolo di Luke Tillerson

Luke gestisce l’attività quotidiana del ranch di Tillerson. Anche se non è aggressivo come suo fratello Trevor, questo non dice molto. La serie competitiva di Luke sarà ciò che lo porterà da spietato a vendicativo e tossico quando le cose improvvisamente prenderanno una svolta per la sua famiglia.

Noah Reid nel ruolo di Billy Tillerson

Billy non poteva essere più diverso dal resto dei Tillerson. Come Rhett, è il più giovane, ma non è ribelle. O almeno, non è ribelle nel senso tradizionale. Billy ha una canzone nel suo cuore, e non è qualcosa che nessuno intorno a lui capisce. Canta spesso, lasciando che ciò che sente dentro fluisca fuori come la marea, travolgente, etereo e inquietante.

Isabel Arraiza nel ruolo di Maria Olivares

Maria è tornata in città inaspettatamente. Era stata al college e ora è arrivata come il vento. Non che Rhett si stia lamentando. I due sono andati al liceo insieme e gli anni trascorsi da allora non hanno offuscato la scintilla tra di loro.

Tamara Podemski nel ruolo del vice sceriffo Joy Hawk

Il vice sceriffo Joy presta giuramento di servire e proteggere seriamente. È la prima nativa americana gay nelle forze dell’ordine a candidarsi per lo sceriffo della contea nel Wyoming. Indagare sui Tillerson potrebbe non solo creare o distruggere la sua lunga carriera di poliziotto, ma potrebbe anche mettere a rischio le sue possibilità di diventare sceriffo della contea.

Matthew Maher nel ruolo del vice Matt

Matt è il vice di Hawk. Ottimista e un giocatore di squadra, è esattamente la persona di cui ha bisogno al suo fianco durante questa indagine.

MorningStar Angeline nel ruolo di Martha Hawk

Secondo Deadline, Martha è la partner di Hawk. È la luce brillante e ottimista nella vita di Hawk insieme alla loro figlia adottiva di tre anni, Rose.

