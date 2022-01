Chi è Morfydd Clark? Incontra il giovane Galadriel di The Rings of Power

Il fandom appartenente alla Terra di Mezzo è stato accolto dal primo teaser trailer del progetto da un milione di dollari di Amazon Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, dove abbiamo potuto ascoltare la voce del giovane Galadriel di Morfydd Clark.

Più avanti, ti diamo un’introduzione adeguata a Morfydd Clark e spieghiamo come la sua versione più giovane del potente elfo si adatterà alla nuova narrativa.

Sviluppato da JD Payne e Patrick McKay, The Rings of Power mostrerà gli eventi accaduti nella Terra di Mezzo prima della linea temporale de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ritenuto il capolavoro di JRR Tolkien.

Incontra Morfydd Clark

Clark è un’attrice gallese nata in Svezia e ha già una serie di titoli al suo nome professionale.

Il primo ruolo accreditato dell’attrice è stato nella miniserie del 2014, New Worlds, con la sua carriera che si è poi ampliata per includere The Man Who Invented Christmas del 2017, Patrick Melrose del 2018, la serie televisiva di successo His Dark Materials e l’adattamento di Dracula della BBC nel 2020.

Clark ha anche recitato nell’horror del 2019, Saint Maud, un ruolo che le è valso una nomination ai BAFTA come migliore attrice e il Rising Star Award.

Come si inserirà il giovane Galadriel nella narrativa de Gli anelli del potere?

Gli Anelli del Potere saranno ambientati durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, consentendo a Galadriel di essere rappresentato in una forma molto più giovane.

Galadriel è stato precedentemente interpretato da Cate Blanchett nelle trilogie Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, dove si ritiene che il personaggio abbia circa 8.000 anni durante la Guerra dell’Anello.

Si pensa che, poiché Galadriel era viva durante l’intera Seconda Era, in qualche modo narrerà la forgiatura degli Anelli del Potere.

È possibile che lo spettacolo descriva i giorni del Signore Oscuro, Sauron, nei panni di Annatar – il Signore dei doni – quando ha ingannato e sedotto gli elfi facendogli forgiare gli anelli che in seguito avrebbero causato un’ondata di corruzione.

Il nuovo teaser trailer presenta la voce di Clark nei panni di Galadriel mentre descrive come sono stati realizzati gli anelli del potere.

Cate Blanchett è nella serie Amazon?

No, Cate Blanchett non dovrebbe tornare come Galadriel nella serie Amazon Prime.

Tuttavia, poiché secondo quanto riferito lo spettacolo è stato commissionato per cinque stagioni, c’è la possibilità che una delle narrazioni successive possa mostrare una quantità significativa di tempo che passa, il che potrebbe giustificare un cameo di Cate Blanchett.

Allo stesso modo, Elrond sarà anche interpretato da un attore più giovane nella serie Amazon, con Hugo Weaving che non dovrebbe tornare nel suo ruolo.

The Rings of Power sarà presentato in anteprima il 2 settembre 2022 su Amazon Prime Video.

