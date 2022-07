Chi è Mindstorm della terza stagione di The Boys e quali sono i suoi poteri?

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Il penultimo episodio di I ragazzi presentava una scena intensa tra Soldier Boy e Mindstorm, uno dei personaggi minori della terza stagione.

Ti presentiamo Mindstorm e i suoi poteri, riveliamo se il personaggio sopravvive all’episodio 7 e forniamo una guida agli episodi della stagione in corso.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

Chi è Mindstorm e quali sono i suoi poteri?

Mindstorm è stato introdotto come personaggio minore in I ragazzi Stagione 3 e membro di Payback.

Visto per la prima volta durante un flashback nell’episodio 3, Mindstorm ha vagato per il deserto di Barstow in California cercando di sfuggire alla sua capacità di ascoltare i pensieri delle altre persone e successivamente ha messo in coma un certo numero di membri della banda.

Pensato per essere bipolare e paranoico, Mindstorm è riuscito a guadagnarsi da vivere attraverso il suo spettacolo di Las Vegas, Mental Magic with Mindstorm, per un paio d’anni prima di diventare un eremita.

I poteri di Mindstorm includono la capacità di manipolare mentalmente qualsiasi persona che incontra e intrappolarla nei propri sogni. Ha anche la capacità di leggere la mente delle persone e di controllarle nel fare i suoi ordini.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro @TheBoysTV “Mindstorm non è pazzo. È bipolare.” Se tutti pensassero come The Legend, avremmo ancora molte persone amorevoli, comprensive e compassionevoli in giro. Bravi ragazzi. 👏 — Ryan Rambo Wilde Sr. (@RyanRamboWilde) 1 luglio 2022

Mindstorm sopravvive all’episodio 7?

No, Mindstorm non sopravvive all’episodio 7 poiché viene brutalmente assassinato da Soldier Boy.

Mindstorm è entrato in un alterco con Soldier Boy, Hughie e Butcher prima di finire per rivelare qualcosa a Soldier Boy che non gli piaceva.

Successivamente è stato rivelato al pubblico che Soldier Boy era il padre di Homelander, che è ciò a cui Mindstorm deve aver fatto riferimento.

Soldier Boy ha poi colpito ripetutamente la testa di Mindstorm con il suo scudo e lo ha ucciso.

Quanti episodi ci sono in The Boys?

I ragazzi La stagione 3 è composta da otto episodi, con ogni puntata della durata di 55-68 minuti.

I primi tre episodi della terza stagione sono usciti contemporaneamente su Amazon Prime il 3 giugno 2022 e ora lo spettacolo ha deciso di mandare in onda un episodio a settimana.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 3 e le loro date di uscita programmate:

Episodio 1: Restituire – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 2: L’unico uomo nel cielo – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 3: Costa Barbareschi – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 4: Glorioso piano quinquennale – Venerdì 10 giugno 2022

– Venerdì 10 giugno 2022 Episodio 5: L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie – Venerdì 17 giugno 2022

– Venerdì 17 giugno 2022 Episodio 6: Erogasmo – Venerdì 24 giugno 2022

– Venerdì 24 giugno 2022 Episodio 7: Arriva una candela per accenderti a letto – Venerdì 1 luglio 2022

– Venerdì 1 luglio 2022 Episodio 8: Il selvaggio istantaneo bianco caldo – Venerdì 8 luglio 2022