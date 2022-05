Chi è Marcus Brooks in This Is Us e perché è così importante?

This Is Us ha sempre giocato con più linee temporali, approfondendo regolarmente flashback e flashforward.

L’ultimo episodio della sesta stagione, Il trenocontinua questa tendenza quando gli spettatori vengono presentati a una nuova famiglia di personaggi mentre allo stesso tempo i Pearson salutano Rebecca.

L’episodio interrompe le scene con un nuovo personaggio di nome Marcus Brooks, ma chi è questo misterioso nuovo arrivo?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per This Is Us stagione 6, episodio 17*

Questo siamo noi | Stagione 6: Il trailer ufficiale del capitolo finale | NBC

This Is Us stagione 6, episodio 17 riassunto

L’episodio 17 della sesta stagione di This Is Us è andato in onda sulla NBC alle 9/8c il 17 maggio 2022.

Intitolato Il trenol’episodio ha esplorato gli ultimi momenti di Rebecca nella serie.

La famiglia Pearson si è riunita al capezzale di Rebecca mentre una Rebecca priva di sensi sognava i suoi ultimi momenti su un treno, riunendosi con alcuni personaggi chiave della sua vita.

Altrove, l’episodio è anche interrotto da scene con una nuova famiglia, i Brooks, che nella scena iniziale hanno avuto un brutto incidente d’auto mentre le scene successive seguono il loro figlio più giovane, Marcus, che cresce fino a diventare un aspirante scienziato.

L’episodio si conclude con Rebecca che si riunisce con Jack sul suo treno mistico mentre muore. Segnala l’acquedotto.

Chi è Marcus Brooks in This Is Us?

Marcus Brooks è il ragazzo che stava arrampicandosi intorno all’auto della sua famiglia proprio mentre hanno avuto un brutto incidente d’auto.

Nelle scene successive, vediamo un Marcus adulto che lavora come scienziato e cammina con un bastone dopo aver subito una gamba rotta durante il suddetto incidente d’auto.

L’episodio rivela anche che Deji Pearson è incinta e suggerisce che Marcus potrebbe essere il fidanzato di Deji e successivamente il padre di suo figlio, anche se questo si rivela una falsa pista.

Tuttavia, diventa chiaro che Marcus e la sua famiglia erano effettivamente in ospedale la stessa notte della famiglia Pearson dopo l’incendio della loro casa.

Marcus ha avuto bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza alla gamba rotta e mentre suo padre era al piano di sotto a prendere un caffè, si è imbattuto in Jack Pearson, poco prima dell’infarto fatale di Jack.

In altre parole, se il chirurgo traumatologico non avesse avuto bisogno di occuparsi di Marcus, potrebbe essere stato disponibile per operare Jack dopo che è crollato ed è morto nella sala d’attesa dell’ospedale.

Tuttavia, alla dolorosa rivelazione viene dato un altro livello in quanto viene rivelato che l’adulto Marcus continua a creare un farmaco che è la chiave per combattere l’Alzheimer che impedirebbe ad altre famiglie di subire lo stesso dolore dei Pearson dopo la diagnosi di Rebecca.

I fan discutono dell’arrivo di Marcus

Mentre l’episodio 17 potrebbe aver offerto colpi di scena nella storia di Marcus, la rivelazione finale sul personaggio ha suscitato la reazione dei fan di This Is Us.

Un fan su Twitter ha scritto: “Il dottore si è sentito orribile quando Jack è morto perché lo ha lasciato per aiutare il bambino (Marcus). Ma se non fosse andato da Marcus, Marcus sarebbe morto e non sarebbe cresciuto per curare l’Alzheimer. Dio questo spettacolo.

Mentre un altro ha aggiunto: “Marcus Brooks lavora per curare l’Alzheimer. Non posso assolutamente. Solo questi scrittori potrebbero ridurci alle lacrime per un personaggio che conosciamo da 5 minuti”.

“Marcus ha lavorato alla ricerca per l’Alzheimer?? Sì, non sto bene”, ha commentato questo fan.

Questo utente di Twitter ha commentato: “Che storia straordinaria anche di Marcus e della sua famiglia. Altri tre grandi con se stesso e i suoi fratelli. E sapere che ha trovato successo nella ricerca sull’Alzheimer. Perfezione.”

Questo fan ha notato la natura straziante della scena in cui Jack è morto ma Marcus è sopravvissuto: “La giustapposizione di Jack che muore e Marcus che sopravvive allo stesso tempo mi ha distrutto”.

E infine, questo utente di Twitter ha detto: “Essenzialmente Jack è morto, in modo che Marcus potesse essere salvato, in modo che alla fine potesse aiutare a combattere l’Alzheimer, il che era essenzialmente dovuto al motto della sua famiglia che è stato tramandato da Jack la notte in cui è morto”.

La sesta stagione di This Is Us si conclude su NBC negli Stati Uniti il ​​24 maggio 2022, mentre gli spettatori nel Regno Unito possono guardare su Amazon Prime Video e Disney+ giovedì 26 maggio.

In altre notizie, è stata esplorata la guida agli episodi di Conversations with Friends Hulu e BBC Three