Chi è la moglie di JR Moehringer di The Tender Bar?

George Clooney è tornato a dirigere The Tender Bar su Amazon Prime Video e, più avanti, esploriamo la famiglia del giornalista JR Moehringer e riveliamo chi è la moglie dello scrittore.

Con una sceneggiatura di William Monahan (The Departed) e interpretato da Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe e altri, The Tender Bar è un adattamento del libro di memorie del 2005 dello scrittore e giornalista americano JR Moehringer.

Il film segue Moehringer (Sheridan) mentre cerca una figura paterna dopo che i suoi genitori hanno fatto un passo indietro rispetto alla sua vita. Moehringer trova conforto in suo zio, Charlie (Affleck), e negli avventori del suo frequentato bar.

Il Tender Bar | Rimorchio ufficiale | Primo video

BridTV

5817

Il Tender Bar | Rimorchio ufficiale | Primo video

https://i.ytimg.com/vi/5-DS9vtLeEs/hqdefault.jpg

882557

882557

centro

13872

Chi è la moglie di JR Moehringer?

JR Moehringer è attualmente sposato con l’editore di libri, Shannon Welch, e secondo quanto riferito la coppia vive nella Bay Area di San Francisco con i loro due figli.

Dopo aver lavorato come redattore senior per Scribner, Welch ha precedentemente curato il libro di memorie dell’attore Bryan Cranston, A Life in Parts, che è stato pubblicato nel 2016.

Welch ha anche lavorato come editore esecutivo presso Rodale e ha pubblicato una raccolta di titoli di saggistica, tra cui il libro di memorie di Jacqueline Novogratz, The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World.

Immagine da Amazon Studios.

Chi erano la madre e il padre del giornalista?

Moehringer è stato cresciuto da una madre single, Dorothy Moehringer, a Manhasset, New York, alla fine degli anni ’60, e suo padre, Johnny Michaels, era un DJ radiofonico che ha lasciato la famiglia presto.

Come mostrato nel film di Clooney, gli anni ’20 di Moehringer sono stati spesso trascorsi al bar di suo zio, Dickens, un luogo di cui scriveva regolarmente nelle sue memorie.

In un’intervista del 2012 con NPR, Moehringer ha parlato di come è arrivato a frequentare il bar:

“… abbastanza presto, mia madre mi ha consegnato a mio zio ea questi ragazzi del bar, ha chiesto loro di portarmi in spiaggia e alla partita. Sapeva che avevo bisogno di una sorta di influenza maschile. Si fidava di mio zio Charlie più di lei, forse avrebbe potuto avere più di quanto avrebbe dovuto». “Quindi, fin dalla tenera età, ho passato un bel po’ di tempo con questi ragazzi. Non ero mai seduto al bar con uno scotch davanti a me. Non era così strano. Ma – e in effetti, questi ragazzi sono stati baby sitter piuttosto attenti e coscienziosi fino a quando non ero maggiorenne.

Immagine da Amazon Studios.

Dove è stato girato The Tender Bar?

The Tender Bar è stato girato principalmente dentro e intorno allo stato americano del Massachusetts.

Il film è ambientato a Long Island, New York durante gli anni ’70, tuttavia, la produzione si è trasferita nel Massachusetts, in particolare sulla costa orientale.

L’area di Greater Boston e la contea di Worcester erano due delle principali location per le riprese utilizzate frequentemente.

Inoltre, il South Shore Plaza, situato nella città di Braintree, nella contea di Norfolk, è stato visitato per le riprese, così come la città costiera di Ipswich.

Di Jo Craig – [email protected]

The Tender Bar è ora in streaming su Amazon Prime Video.

In altre notizie, dove è stato girato The Tender Bar? Esplorate le location delle riprese di Amazon